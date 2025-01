Diese A-Lister kommen zu Trumps Amtseinführung – und diese nicht

Donald Trump wird am Montag als 47. Präsident der Vereinigten Staaten in sein Amt eingeführt. Die Veranstaltung ist für die Reichen und Mächtigen zu einer einfachen Möglichkeit geworden, sich bei der neuen Regierung beliebt zu machen. Trumps Antrittskomitee hat seit seinem Wahlsieg rund 200 Millionen Dollar gesammelt, berichtet die New York Times. Und fügt hinzu, dass Großspender auf eine Warteliste gesetzt werden oder ihnen mitgeteilt wird, dass sie keine VIP-Tickets erhalten können. Wir listen, welche Prominente, Politiker und Celebs zur Amtseinführung von Trump kommen. Und welche nicht.

Die Zeremonie wird besonders exklusiv sein, wenn man bedenkt, dass Trump am Freitag ankündigte, dass sie in der Rotunde des US-Kapitols stattfinden wird. Und nicht vor dem Gebäude, das die Anhänger des designierten Präsidenten vor vier Jahren gewaltsam angegriffen haben. Trump berief sich dabei auf die Wettervorhersage, die eisige Temperaturen und einen einstelligen Windchill ankündigt.

Die Vorhersage wird die Macher nicht davon abhalten, am Wochenende und am Tag der Amtseinführung in Washington, D.C. zu erscheinen, um dem Präsidenten ihre Treue zu demonstrieren. Hier finden Sie einen Überblick darüber, wer teilnehmen wird – und wer nicht.

Große Tech-Entscheider

Das Silicon Valley wird in voller Stärke vertreten sein. Was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook und andere große Namen 1 Million Dollar an Trumps Antrittsfonds gespendet haben. Die Chefs von Amazon, Meta und Apple werden alle bei Trumps Vereidigung anwesend sein. Ebenso wie Alphabet-CEO Sundar Pichai, OpenAI-CEO Sam Altman und natürlich Elon Musk.

Der CEO von TikTok , Shou Zi Chew, wird ebenfalls anwesend sein. Was Trumps Wunsch unterstreicht, die in chinesischem Besitz befindliche und bei jungen Menschen beliebte Plattform zu retten.

„Ich verstehe das nicht“, sagte Senator Mark Warner zu Trumps Einladung an den TikTok-CEO ( CNN ). Und verwies auf die überparteiliche Gesetzgebung zum Verbot der App. „Achtzig Prozent des Kongresses – Demokraten und Republikaner – waren sich einig, dass TikTok ein großes nationales Sicherheitsproblem darstellt. Ich kann mir kein potentiell mächtigeres Propagandainstrument vorstellen.“

Es wird erwartet, dass Chew an mindestens drei weiteren Feierlichkeiten rund um die Amtseinführung teilnimmt, und TikTok sponsert eine Einweihungsparty am Sonntagabend.

Demokraten

Dutzende von demokratischen Gesetzgebern boykottierten Trumps erste Amtseinführung im Jahr 2017. Die Opposition wird dieses Jahr nicht so stark sein. Oder zumindest nicht so deutlich, warum sie nicht teilnehmen werden. Aber es gibt immer noch einige bemerkenswerte Namen, die die Veranstaltung auslassen. (Alexandria Ocasio Cortez hat allerdings sehr deutlich gemacht , warum sie nicht teilnehmen wird. „Ich feiere keine Vergewaltiger“, sagte sie in einem Instagram-Post am Abend vor der Einweihung.)

Nancy Pelosi, die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Trump regelmäßig angreift, wird nicht anwesend sein, wie ihr Sprecher am Donnerstag bestätigte. Auch die ehemalige First Lady Michelle Obama wird nicht anwesend sein. Ihr Ehemann, der bei der Beerdigung von Jimmy Carter Anfang des Monats neben Trump saß, wird jedoch anwesend sein. „Der ehemalige Präsident Barack Obama hat bestätigt, dass er an den Feierlichkeiten zur 60. Amtseinführung teilnehmen wird“, teilte das Büro von Barack und Michelle Obama in einer Erklärung mit. „Die ehemalige First Lady Michelle Obama wird nicht an der bevorstehenden Inauguration teilnehmen.“

George W. Bush und Laura Bush werden teilnehmen, ebenso wie Bill Clinton und Hillary Clinton.

Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams wird ebenfalls anwesend sein. Adams, gegen den im vergangenen Jahr ein Bundesverfahren eingeleitet wurde, hat sich in den letzten Monaten mit Trump angefreundet. Er reiste nach Mar-a-Lago, um sich am Freitag mit Trump zu treffen. Und bestand darauf, dass seine rechtlichen Probleme nicht besprochen wurden. „Präsident Trump und ich hatten ein produktives Gespräch über die Bedürfnisse New Yorks und darüber, was das Beste für unsere Stadt ist. Und wie die Bundesregierung eine hilfreichere Rolle bei der Verbesserung des Lebens der New Yorker spielen kann“, sagte Adams.

Musiker

Die Musikindustrie ist größtenteils gegen Trump. Aber es gibt dennoch viele hochkarätige Künstler, die an den Feierlichkeiten zur Amtseinführung teilnehmen werden . Carrie Underwood wird während der Vereidigungszeremonie „America the Beautiful“ singen, während der Opernsänger Christopher Macchio die Nationalhymne anstimmt. Underwoods LGBTQ-Fans sind nicht gerade erfreut darüber, dass sie sich bereit erklärt hat, Trumps zweite Amtszeit zu würdigen. Underwood begründete dies damit, dass „wir alle im Geiste der Einheit zusammenkommen und in die Zukunft blicken müssen“.

Lee Greenwood, Trumps bibeltreuer Partner , wird die Trump-Hymne „God Bless the U.S.A.“ singen.

Jason Aldean, Rascal Flatts, Billy Ray Cyrus, Gavin DeGraw, Parker McCollum, Nelly und Kid Rock werden ebenfalls bei Veranstaltungen im Umfeld der Zeremonie auftreten. Die Village People, deren Hymne „Y.M.C.A.“ von Trump übernommen wurde, werden bei mehreren Veranstaltungen auftreten. Wie das Wall Street Journal berichtet , wird Snoop Dogg auf dem ersten Crypto Ball auftreten.

Berühmte Persönlichkeiten

Die Trump-begeisterten Influencer Jake Paul und Logan Paul wurden vor der Amtseinführung Trumps in der Emancipation Hall gesichtet. Ebenso wie der Boxer Conor McGregor.

Weltpolitiker

Trump hat mehrere Staatsoberhäupter aus aller Welt eingeladen, an seiner Amtseinführung teilzunehmen. Einer von ihnen war der chinesische Präsident Xi Jinping, der am Freitag mit Trump telefonierte. Xi wird nicht anwesend sein. Aber Vizepräsident Han Zheng wird dabei sein. Italiens rechtsgerichtete Regierungschefin Giorgia Meloni war das einzige Staatsoberhaupt der Europäischen Union, das eine Einladung erhielt. Es ist unklar, ob sie teilnehmen wird. Der britische Konservative Nigel Farage wird jedoch anwesend sein. Ebenso wie Argentiniens rechtsgerichteter Präsident Javier Milei. Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro war ebenfalls eingeladen, aber der Oberste Gerichtshof Brasiliens lehnte seinen Antrag auf vorübergehende Wiedereinsetzung seines Reisepasses ab , damit er in die Vereinigten Staaten reisen konnte, um teilzunehmen. Bolsonaros Pass wurde letztes Jahr im Rahmen mehrerer Ermittlungen beschlagnahmt. Unter anderem wegen eines angeblichen Versuchs, nach der Wahlniederlage 2022 an der Macht zu bleiben.

Viktor Orbán, der ungarische Autoritarist, den Trump häufig lobt, wird nicht teilnehmen.

Flaggen in voller Montur

Es ist seit langem Tradition, dass die amerikanischen Flaggen nach dem Tod eines ehemaligen Präsidenten einen Monat lang auf Halbmast wehen. Jimmy Carter starb Ende letzten Monats, und die Regierung Biden hat erklärt, dass Trumps Amtseinführung dieser Tradition nicht im Wege stehen wird. Trump war nicht erfreut und schrieb auf Truth Social, dass „niemand dies sehen will“ und dass „kein Amerikaner darüber glücklich sein kann“.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, einer von Trumps Lieblingstieren im Kongress, reagierte darauf, indem er anordnete , dass die Flaggen im Kapitol während Trumps Amtseinführung in voller Stärke gehisst werden. Mehrere republikanische Gouverneure – darunter Greg Abbott aus Texas, Ron DeSantis aus Florida und Kay Ivey aus Alabama – haben ebenfalls angeordnet, dass die Flaggen an Trumps besonderem Tag in vollem Umfang gehisst werden.

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, ein Demokrat, den Trump unerbittlich angegriffen hat, u. a. als die Waldbrände Los Angeles verwüsteten, schließt sich seinen republikanischen Amtskollegen an und ordnete an, dass die Flaggen in Sacramento während Trumps Amtseinführung in voller Länge gehisst werden.

Krawallmacher vom 6. Januar: bei Amtseinführung von Trump

Trump lobt seit langem seine Anhänger, die vor vier Jahren das Kapitol stürmten, bezeichnet sie als „Patrioten“ und „Geiseln“. Und kündigt an, dass er sie begnadigen wird. Es ist daher verständlich, dass einige von ihnen nach Washington, D.C., reisen wollen, um zu sehen, wie ihr potenzieller Retter im Amt vereidigt wird.

Letzte Woche erteilte ein Richter William Pope die Erlaubnis, genau das zu tun. Pope wurde wegen mehrerer Vergehen im Zusammenhang mit dem Angriff auf das Kapitol angeklagt, aber ein Richter gab ihm grünes Licht, vom 19. bis 21. Januar nach Washington D.C. zu reisen, wobei er in seiner Entscheidung feststellte, dass Pope „nicht wegen Körperverletzung oder Vandalismus angeklagt ist“.

Russell Taylor, der derzeit in Kalifornien auf Bewährung lebt, nachdem er sich der Behinderung eines offiziellen Verfahrens schuldig bekannt hatte, hatte nicht so viel Glück. Anfang dieses Monats lehnte Richter Royce Lamberth Taylors Antrag ab, Kalifornien zu verlassen, um an der Amtseinführung teilzunehmen. Er stellte fest, dass Taylor „ein Messer und eine Schutzweste zum Kapitol mitbrachte und einen Rucksack mit einem Beil und einem Betäubungsstock bei sich trug“. Und dass er Polizeisperren überwand, andere Randalierer dazu ermutigte, gegen eine Polizeikette zu stoßen, in der Beamte sichtlich angegriffen wurden, sich dem Stoß selbst anschloss und die Polizei wiederholt bedrohte.

Taylor wird vielleicht nicht an der Amtseinführung teilnehmen können. Aber Trump könnte ihn bald vom Haken lassen.