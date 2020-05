Wenn Little Richard stirbt, meldet sich sogar auch Bob Dylan zu Wort

Little Richard ist tot. Der Musiker verstarb im Alter von 87 Jahren. Die Todesursache ist noch unbekannt

Little Richard ist tot. Der Sänger, einer der Gründungsväter des Rock'n'Roll, verstarb am Samstag (09. Mai) im Alter von 87 Jahren. Das bestätigte sein Sohn Danny Penniman dem amerikanischen ROLLING STONE. Die Todesursache ist noch unbekannt. Seinen ersten Hit hatte Little Richard, der am 5. Dezember 1932 in Macon, Georgia als Richard Wayne Penniman geboren wurde, 1956 mit „Tutti Frutti“. Darauf folgte eine Reihe weiterer Hits, „Long Tall Sally“, „Rip It Up“, 1957 dann „Lucille“ und 1958 „Good Golly Miss Molly“. Von Anfang an war seine Darbietung einzigartig: mit sexuellem Unterton, androgynem Make-Up und dennoch Gospel-beeinflusst, dazu sein eher simples,…