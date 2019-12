Livekonzerte, Livegefühle – Showtime!

Klingt das verlockend? Tagsüber pulsierende Metropolen wie Budapest, Amsterdam, Rotterdam, Wien oder Bratislava erleben und abends Live-Konzerte talentierter Singer-Songwriter in der schwimmenden Lounge genießen. Als Anbieter der modernen Städtereise per Schiff hat sich A-ROSA schon einen Namen gemacht. Nun startet der Flusskreuzfahrtanbieter sein ganz eigenes Casting-Format an Bord seiner acht Donau- und Rhein-Schiffe. Mit ihren eigenen Liedern und Geschichten treten Singer-Songwriter von April bis Oktober 2020 auf allen 7-Nächten-Abfahrten an Bord der A-ROSA Donau- und Rhein-Schiffe auf.

Gemeinsam mit dem Rolling Stone, TV Noir und SofaConcerts wurde ein großes Casting durchgeführt und die besten Bewerber für den Wettbewerb „Showtime“ ausgewählt. Diese gehen ab April 2020 an Bord, geben auf jeder 7-Nächte-Fahrt zwei abendliche Konzerte und bringen sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit in die Reise ein. Am Ende bewerten die Gäste den Auftritt der Singer-Songwriter. Auf diese Weise werden pro Fahrtgebiet die zehn besten Künstler gewählt, die im Halbfinale gegeneinander antreten.

Vom 18. bis 25.10.2020 findet die große A-ROSA SHOWTIME Finalreise auf dem Rhein statt. Im wunderschönen Antwerpen treten noch einmal alle Künstler gemeinsam auf. Die Fach-Jury bestehend aus Birgit Fuß vom Rolling Stone, Tex Drieschner von TV Noir, Miriam Schütt und Marie-Lene Armingeon von SofaConcerts sowie Jörg Eichler, CEO von A-ROSA, küren den talentiertesten Newcomer. Dieser darf 40.000 Euro sein Eigen nennen und bekommt die Chance, im Rahmen des International Music Award 2020 aufzutreten.

Kommt an Bord und seid dabei, wenn A-ROSA Musik-Geschichte schreibt!

