Jamie Cullum live auf Tour 2025

Jamie Cullum wird 2025 auf eine umfassende Europatournee gehen. Die Tournee umfasst 17 Städte und beginnt im März mit einem Konzert in Roubaix.

Der reguläre Vorverkaufsbeginn für alle Städte beginnt am 19. September 2024 um 10 Uhr. Tickets gibt er hier.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der 45-Jährige ist bekannt für seine vielseitige Mischung aus Jazz, Pop und Rock. Sein Debütalbum „Heard It All Before“ erschien 1999 in einer limitierten Auflage und markierte den Beginn seiner Karriere.

Sein bekanntes Album „Twentysomething“ (2003) zählt zu den meistverkauften Alben aller Zeiten in Großbritannien.

Das neue Studioalbum, „The Pianoman at Christmas“ (2020), gehört zu seinen jüngsten Arbeiten.

Cullum hat auch in der Filmindustrie Spuren hinterlassen. Er sang spielte die Titelmelodie für Clint Eastwoods Film „Gran Torino“ und erhielt dafür eine Golden-Globe-Nominierung. Zudem komponierte er den Song „Standing Still“, der 2012 beim Eurovision Song Contest von Roman Lob für Deutschland präsentiert wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Deutschlandtermine seiner Tour: