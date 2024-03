Madonna: Dies war ihr erstes Wort nach dem Koma

Madonna hat über die Genesung nach einer bakteriellen Infektion im vergangenen Jahr gesprochen. Unter anderem teilte die Sängerin das erste Wort mit, das sie nach einem Koma im Rahmen der Erkrankung sprach.

Gottesbegegnung zum Aufwachen

Während eines Konzerts in Los Angeles erinnerte sie sich an ihre gesundheitlichen Probleme im Juni 2023. „Ich wusste es vier Tage lang nicht, weil ich im medizinisch induzierten Koma lag, aber als ich aufwachte, war mein erstes Wort ‚Nein‘“, sagte Madonna. Dabei berief sie sich auf Erzählungen ihrer Assistentin.

„Ich bin sehr sicher, dass Gott zu mir sagte: ‚Willst du mit uns kommen? Willst du mit mir kommen? Willst du in diese Richtung gehen?‘ Und ich sagte: ‚Nein, nein.‘“ Die Sängerin fuhr fort, von dem Erlebnis als Ganzes zu erzählen. „Ich konnte buchstäblich nicht alleine vom Bett zur Toilette gehen“, sagte sie. „Ich wusste nicht, wann ich wieder würde aufstehen können und ich selbst sein. Es war ein seltsames Gefühl, keine Kontrolle zu haben. Das war meine Lektion, es laufen zu lassen.“

Ein Mitschnitt von Madonnas neuestem Auftritt

Madonnas Arzt empfahl Vitamin D

Ihre Verwandten hatten sich „auf das Schlimmste vorbereitet“, sagte Madonna über ihre Erkrankung. Den Aufenthalt auf der Intensivstation im Juni 2023 beschrieb sie ferner als „Nahtoderfahrung“, ein „überraschendes“ und „gruseliges“ Erlebnis. Allerdings könne sie „einem ganz besonderen Mann“ im Publikum danken: ihrem Arzt David Agus.

„Ich habe ihn ständig angerufen und gefragt, warum ich keine Energie hätte, wann meine Kraft zurückkäme, wann ich mich wieder fühlen würde wie ich selbst, wann ich wieder auf Tour gehen könnte“, erzählte Madonna. „Und alles, was er sagte, war: ‚Geh raus in die Sonne, du brauchst Vitamin D, dann werden deine Nieren schon weiter funktionieren.‘“

Inzwischen ist die Sängerin wieder vollständig genesen. Die ersten Termine ihrer „The Celebration Tour“ in den USA musste sie zwar verschieben, die Konzerte in Europa konnte Madonna allerdings spielen. Ihre Auftritte in den USA finden dafür in diesen Tagen statt. So spielte die Sängerin am Montag die erste von fünf Shows im Kia Forum in Los Angeles, ihr Ende wird die Tournee nach drei Terminen in der Stadt am 9. April im Kaseya Center in Miami finden.