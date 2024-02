Madonna spielt erstmals live „This Used To Be My Playground“

„This Used To Be My Playground“ war 1992 der Titelsong der Sportkomödie „A League of Their Own“, in der Madonna sogar als Mae Mordabito selbst mitspielte. Die Ballade kletterte damals schnell an die Spitze der Charts und erhielt 1993 auch eine Golden-Globe-Nominierung als „Bester Originalsong“. 32 Jahre nach der Veröffentlichung hat Madonna nun ihre Fans mit der ersten Live-Performance des Tracks auf ihrer „Celebration“-Tour beglückt.

„Ich habe sehr schöne Erinnerungen an diese Stadt“

Bei ihrem Gig im United Centre in Chicago am 02. Februar sprach die Sängerin über ihre Erinnerungen an „A League of Their Own“, der auch in Chicago gedreht wurde. „Ich musste lernen, wie man in dieser Stadt Baseball spielt“, so die Sängerin. „Ich war monatelang hier! Am Anfang war ich ziemlich schlecht, aber ich wurde gut darin.“

Dann fragte die 65-Jährige ihr Publikum, ob es sich an ihren Song zum Film erinnere, und stimmte daraufhin „This Used To Be My Playground“ an. Die Fans sangen schnell mit, und die Musikerin scherzte: „Ich dachte, nur zehn von euch würden ihn kennen. Aber anscheinend sind es 20.“

Bevor sie nach dem Live-Debüt des Songs mit ihrer Show fortfuhr, machte sie noch einmal klar: „Ich habe sehr schöne Erinnerungen an diese Stadt.“ Woraufhin das Publikum erneut mit viel Applaus reagierte.

„Express Yourself“ ebenfalls zum ersten Mal live

Die Setlist von Madonnas „Celebration“-Tour ist lang. Knapp zwei Stunden dauern in der Regel ihre Konzerte, in denen sie (ungefähr) 35 ihrer Songs ohne feste Band darbietet. Der 1989er Hit „Express Yourself“ war bisher jedoch kein Teil davon. Das änderte sich beim Gig in Boston: Dort spielte Madonna am 08. Januar den Dance-Pop-Song das erste Mal während ihrer Tournee.