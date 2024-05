Manche sprechen von 1,5 Millionen, andere von 1,6 Millionen Zuschauern. Hunderttausende können bei dieser Größenordnung schon einen Unterschied ausmachen. Bei ihren Konzert in Rio de Janeiro am Freitag (03. Mai 2024) ist Madonna bei ihrem Tourfinale vor einem riesigen Publikum aufgetreten.

Kostenloser Eintritt natürlich, wie bei so vielen Konzerten am brasilianischen Zuckerhut direkt am Strand. Schon bei den Proben zeigten sich Zehntausende begeistert. Fangesänge wie beim Fußball waren vor dem Hotel zu hören, in dem die Sängerin residierte. Mindestens 150.000 Fans sollen jedoch aus dem Ausland angereist sein, um die Hits der 65-Jährigen zu hören. Madonna zog schon Tage vor dem Spektakel im „Copacabana Palace“ (zu einem Preis von 5000 Dollar pro Nacht für die Suite) ein.

Wie „Bild“ meldete, soll Madonna mit ihren mehr als 200 Mitarbeitern mit drei Fliegern und 270 Tonnen Ausrüstung nach Rio de Janeiro geflogen sein. Die Kosten dafür: im siebenstelligen Bereich. Auf ihrer Website schreibt sie: „Das ist ein Dankeschön für euch.“

1,6 Millionen Zuschauer ist aber noch gar nichts gegen … Rod Stewart. Der 79-jährige Rocksänger trat 1994, auch in Rio de Janeiro, am Silvesterabend vor 4,2 Millionen Menschen auf. Platz zwei: Jean Michael Jarre (1997): 3,5 Millionen Zuschauer in Moskau, vor der Staatlichen Universität von Moskau. Jedes Jahr finden dort Feierlichkeiten zum Jubiläum statt.

Madonna schloss ihre „Celebration“-Tour mit einer Show in Mexiko-Stadt ab und hatte für ihre Fans eine besondere Überraschung parat – ein Auftritt von Salma Hayek. Die Schauspielerin betrat die Bühne während des „Vogue“-Segments des Konzerts, was dafür bekannt ist, dass die Sängerin gemeinsam mit berühmten Persönlichkeiten die Darbietungen ihrer Tänzer:innen bewertet.

Hayek dankt Madonna für eine „unvergessliche Nacht“

Die Mexikanerin erschien mit einem Tanz-Ensemble, das von der Kunstikone Frida Kahlo inspiriert war. Die 57-Jährige, die Kahlo bereits in der Film-Biografie „Frida“ verkörperte und dafür eine Oscar-Nominierung erhielt, drückte ihre Dankbarkeit später auf Instagram aus: „Vielen Dank Madonna, dass ich ein Teil deiner ikonischen Celebration-Tour sein durfte. Diese unvergessliche Nacht kommt in meine Tasche mit kostbaren Schätzen.“ Der gemeinsame Auftritt der beiden Künstlerinnen war der Abschluss der Tour, die Madonna nach einer Verzögerung aus gesundheitlichen Gründen im vergangenen Herbst startete.

Vor Salma Hayek holte Madonna während der Performance von „Vogue“ unter anderem auch schon Pamela Anderson, Ricky Martin und Stelly McCartney als Juror:innen auf die Bühne.

Hommage an Frida Kahlo

Madonna offenbarte während ihrer Show ihre tiefe Verbundenheit mit Mexiko und ihrer Bewunderung für Frida Kahlo. In einer Ansprache vor dem Publikum erzählte sie von ihrer Kindheit und ihrer ersten Begegnung mit der Künstlerin. „Als ich ein Mädchen war, habe ich Frida Kahlo entdeckt“, gab die Pop-Ikone preis. „Ich ging in das einzige Museum, das es in Detroit gab und dort gab es überall Diego-Rivera-Wandbilder, aber um ehrlich zu sein, interessierte ich mich mehr für ein kleines Bild in einer Ecke, das eine schöne Frau mit zu Zöpfen gebundenem Haar und intensiven Augen zeigte.“

Obwohl ihre „Celebration“-Tournee jetzt offiziell abgeschlossen ist, hat Madonna noch einen letzten Gig für ihre brasilianischen Fans geplant. Am 04. Mai kommt die Musikerin für ein Gratiskonzert nach Rio de Janeiro.