Am Samstag (20. Juli) deutete David Banda in einem Livestream auf Instagram an, obdachlos zu sein und zu hungern. Nun klärt der Adoptivsohn von Madonna und Guy Ritchie in einem Statement auf, dass er nicht auf der Straße lebe und sich seine Fans keine Sorgen machen müssten.

In dem besagten Livestream machte David Banda eine ironische Anmerkung darüber, wie das Leben als junger Mensch ist. Der Musiker, der mit seiner 21-jährigen Freundin und Model Maria Atuesta in der Bronx lebt, erklärte: „Es ist schön zu erleben, dass es neun Uhr abends ist, dass ich hungrig bin und merke, dass ich nicht genug Geld habe, um mir Essen zu besorgen, und dass ich auf der Suche bin. Es macht Spaß, jung zu sein“.

„Meine Mutter ist eine große Stütze für mich“

Nachdem sich seine Follower anschließend Sorgen, um Banda machten, klärte er in einem neuen Statement in seiner Instagram-Story auf „Ich bin sehr glücklich in meinem Leben und ich lebe nicht auf der Straße und hungere!“ Es sei alles gut und es gäbe keinen Grund, sich weiterhin Sorgen zu machen: „AN ALLE, DIE SICH GESORGT HABEN. Meine Mutter ist eine große Stütze für mich. Sie hat mich schon immer unterstützt.“

Dennoch sorgten seine Aussagen zuvor für heftige Spekulationen über seine Lebensbedingung. Schließlich soll seine Mutter Madonna Schätzungen zufolge 850 Millionen US-Dollar (knapp 782 Millionen Euro) und sein Vater 150 Millionen US-Dollar (knapp 138 Millionen Euro) schwer sein. Berichten zufolge verdient Banda als Gitarrenlehrer sein Geld. „Music-News.com“ gab an, dass der aufstrebende Musiker 200 US-Dollar (knapp 184 Euro) pro Stunde verlangen würde.