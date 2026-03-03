MAGA-Abgeordnete wollen Kongress-Geheimnisse bei sexueller Belästigung aufdecken

„Bitte schickt Hilfe. Es tut so furchtbar weh“, sagte Regina Santos-Aviles einem Polizei-Disponenten in der Nacht, in der sie sich selbst anzündete. Am 13. September 2025 hatte sie sich im Garten ihres Hauses mit Benzin übergossen und dann mit einem Feuerzeug die Flammen entfacht, wie aus einem Feuerwehrbericht hervorgeht. Die 35-jährige Mutter wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus in San Antonio geflogen, wo sie für tot erklärt wurde.

In den vier Jahren vor ihrem Tod hatte Santos-Aviles als Regional Director im Bezirksbüro des Congressman Tony Gonzales in Uvalde, Texas, gearbeitet. Im Frühjahr 2024, das zeigen kürzlich von ihrer Familie veröffentlichte SMS, hatte der Republikaner seine Mitarbeiterin wiederholt unter Druck gesetzt, ihm „sexy“ Fotos zu schicken, und sie nach ihren sexuellen Vorlieben ausgefragt – obwohl Santos-Aviles seine Annäherungsversuche zurückgewiesen und ihm gesagt hatte, er gehe „zu weit“.

Der Fallout aus der anschließenden Affäre war für Santos-Aviles unmittelbar und vollständig. Ihr Ehemann erfuhr davon und machte sein Wissen in einer SMS öffentlich, die er an Gonzales und sieben ihrer Kollegen schickte. Sie wurde am Arbeitsplatz ausgegrenzt; ihr Mann beendete ihre 21-jährige Beziehung und zog aus dem gemeinsamen Haus aus. Der Zustand von Santos-Aviles‘ psychischer Gesundheit verschlechterte sich, wie ihr nahestehende Menschen berichteten – und das, obwohl sie noch anderthalb Jahre bis zu ihrem Tod in ihrem Job blieb.

Untersuchung unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Im November eröffnete das Office of Congressional Conduct eine Untersuchung zum Verhalten von Gonzales – eine Untersuchung, bei der der texanische Congressman Berichten zufolge die Kooperation verweigert. Dem Protokoll des Repräsentantenhauses entsprechend bleiben die Ergebnisse dieser Untersuchung geheim, selbst wenn sie als schwerwiegend genug eingestuft werden, um an den House Ethics Committee weitergeleitet zu werden.

Die vergangene Woche erfolgte Veröffentlichung von Gonzales‘ Textnachrichten an Santos-Aviles hat eine Welle von Forderungen ausgelöst – nicht nur, dass Gonzales auf seine Wiederwahl verzichtet und seinen Sitz im Kongress aufgibt, sondern auch nach einer vollständigen Reform eines Systems, das Kongressmitglieder schützt, die beschuldigt werden, ihre Mitarbeiter zu belästigen, während die Details dieser Belästigung vor der öffentlichen Kontrolle verborgen bleiben – selbst wenn die Vorfälle als schwerwiegend genug erachtet werden, um eine vom Steuerzahler finanzierte Auszahlung zu rechtfertigen.

Diese Forderungen werden von Gonzales‘ weiblichen Kolleginnen angeführt, darunter die Congresswomen Nancy Mace (R-S.C.), Anna Paulina Luna (R-Fla.) und Lauren Boebert (R-Colo.), die sagen, sein Verhalten sei symptomatisch für ein weitverbreitetes Problem der sexuellen Belästigung auf dem Capitol Hill.

Maces Resolution im Repräsentantenhaus

Mace brachte letzte Woche eine Resolution ein, die den Ethics Committee zwingen würde, „alle Berichte, Schlussfolgerungen, Berichtsentwürfe, Empfehlungen und begleitende Materialien“ zu Abgeordneten, denen ein Verstoß gegen das Belästigungsverbot des Repräsentantenhauses vorgeworfen wird, öffentlich zugänglich zu machen. Luna und Boebert sind Mitantragstellerinnen der Resolution, über die Mace in dieser Woche eine Abstimmung erzwingen will.

„Diese Leute müssen für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden. Mir ist es egal, ob sie ein R oder ein D neben ihrem Namen haben. Sie müssen die Konsequenzen tragen“, sagt Mace gegenüber dem ROLLING STONE. „Frauen sind keine Bürger zweiter Klasse. Wir haben Rechte, und wir haben das Recht, von unseren Kollegen respektiert zu werden. Frauen auf dem Capitol Hill haben das Recht, in einem sicheren Arbeitsumfeld zu arbeiten und in keinerlei Weise belästigt zu werden.“

„Eines der Probleme – und das ist ein parteiübergreifendes Problem – ist, dass die Leute, wenn so etwas passiert, den Mist in der eigenen Partei nicht anprangern wollen“, fügt Luna hinzu.

Johnsons Schweigen zu Gonzales

Gonzales‘ Textnachrichten an Santos-Aviles seien, sagt Mace, „zutiefst anstößig, beschämend, einen Rücktritt wert – und es rechtfertigt die Frage, warum das nicht vor Monaten geklärt wurde, als die Führung davon wusste.“ Es ist unklar, wann House Speaker Mike Johnson, der Gonzales‘ Wiederwahl-Kandidatur im August, vor dem Tod von Santos-Aviles, unterstützt hatte, erstmals von der mutmaßlichen Belästigung seiner Mitarbeiterin durch den Congressman oder ihrer angeblichen Affäre erfuhr. Johnson hat es jedoch abgelehnt, sich den Forderungen seiner Caucus-Mitglieder nach Gonzales‘ Rücktritt anzuschließen.

Gonzales bewirbt sich derzeit um eine vierte Amtszeit als Vertreter eines Teils des südwestlichen Texas, der sich von San Antonio bis El Paso erstreckt. Die republikanische Primary für diesen Sitz fand am Dienstag, dem 3. März, statt. Die Republikaner halten derzeit 218 Sitze im Repräsentantenhaus, die Demokraten 214, und drei Sitze sind vakant. Die knappe Mehrheit der GOP wird durch den möglichen Verlust von Rep. Neal Dunn (R-Fla.) weiter gefährdet, der, wie Johnson Spendern am Freitag Berichten zufolge mitteilte, an einer möglicherweise tödlichen Krankheit leidet.

Mace teilt nicht die Ansicht ihrer Kollegen wie Rep. Troy Nehls (R-Texas), die gesagt haben, die Politik – und der Schutz der republikanischen Mehrheit – übertrumpfe jegliche Bedenken hinsichtlich Gonzales‘ Verhalten.

„Keine Worte für dieses Verhalten“

„Diese Frau hat sich selbst angezündet – ist auf die grausamste Weise gestorben – und man geht aus dem Büro des Speakers und sagt ungerührt: ‚Ich werde nicht zurücktreten‘? Das ist widerlich“, sagt Mace. „Es gibt keine Worte für dieses Verhalten.“

Johnsons Toleranz gegenüber Gonzales‘ Verhalten ist nach Maces Ansicht symptomatisch für eine umfassendere Haltung gegenüber sexueller Belästigung im Kongress. „Ich glaube nicht, dass Belästigung irgendeiner Art auf dem Capitol Hill von irgendjemandem ernst genommen wird“, sagt Mace. „Ich denke, die Art und Weise, wie Frauen auf dem Capitol Hill behandelt werden, spiegelt wider, wie Frauen überall in unserem Land behandelt werden. Das ist kulturell bedingt. Schauen Sie sich die Epstein-Akten an. Ein Komplize ging mit über tausend Opfern ins Gefängnis, und wir können immer noch nicht die Namen der Mitverschwörer erfahren, weil unsere Regierung es vertuscht – und das seit zwei Jahrzehnten.“

Johnsons Zurückhaltung bei der Veröffentlichung der Epstein-Akten war im vergangenen Jahr ein Streitpunkt zwischen dem Speaker und den Frauen in seiner Caucus. Aber Mace, Luna und Boebert sind nach wie vor unerschütterliche Unterstützerinnen von US-Präsident Donald Trump, der sich ebenfalls gegen die Veröffentlichung der Epstein-Akten ausgesprochen hatte, in denen er selbst vorkommt, und der wiederholt der sexuellen Belästigung beschuldigt wurde und für sexuellen Übergriff haftbar gemacht worden ist. Auf die Frage, ob das DOJ Trump schütze, indem es Befragungen einer Frau zurückhalte, die den Präsidenten beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben, sagt Luna: „Er ist vollständig entlastet worden, und das können Sie in den Akten sehen.“

19 Millionen Dollar aus Steuergeldern

Es gibt so gut wie keine öffentliche Transparenz bei Klagen wegen sexueller Belästigung, die von Kongressmitarbeitern eingereicht werden – obwohl die Öffentlichkeit die Rechnung für ausgezahlte Vergleiche begleicht. „Wenn Kongressmitglieder sich auf eine Art und Weise verhalten, die illegal ist, warum sollten dann die Steuerzahler dafür aufkommen müssen? Sie sollten verpflichtet werden, selbst dafür zu zahlen“, sagt Luna.

Seit 1997 hat ein eigens eingerichtetes Treasury-Konto mehr als 19 Millionen Dollar für Klagen ausgezahlt, die von Capitol-Hill-Mitarbeitern im Rahmen des Congressional Accountability Act eingereicht wurden, wie eine Recherche des ROLLING STONE ergab – ein Gesetz, das darauf abzielt, Kongressmitarbeitern denselben Schutz am Arbeitsplatz zu bieten, den Beschäftigte im Privatsektor genießen.

Doch wenn dieses Geld ausgezahlt wird, werden nur spärlichste Details veröffentlicht: der Name des betroffenen Büros, der Betrag und der angeblich verletzte Paragraph des CAA. So weist beispielsweise ein Bericht des Office of Congressional Worker Rights aus dem vergangenen Jahr aus, dass das Treasury-Konto einen Vergleich in Höhe von 98.650 Dollar an eine Mitarbeiterin im Büro der ehemaligen Congresswoman Lori Chavez De Remer ausgezahlt hat. Die Klage wurde unter Section 201 eingereicht – einer Bestimmung, die Schutz vor Diskriminierung und Belästigung umreißt –, aber gemäß dem etablierten Protokoll werden keine weiteren Details der Anschuldigung veröffentlicht.

Muster aus Vertuschung und Schutz

Dieser Fall veranschaulicht die Mängel eines Systems, das Details mutmaßlicher Vergehen geheim hält. Den Steuerzahlern wird die Auszahlung in Rechnung gestellt, während die Details der Anschuldigung, einschließlich der Person des Täters, unter Verschluss bleiben. Es ist nicht klar, wer in Chavez De Remers Kongressbüro des Fehlverhaltens beschuldigt wurde – doch Vorwürfe des Fehlverhaltens haben sie bis in ihre neue Stelle verfolgt. Seit ihrer Ernennung zu Trumps Secretary of Labor wird Chavez De Remer einer angeblichen unangemessenen Beziehung mit einem Mitglied ihrer Sicherheitsmannschaft beschuldigt (der während einer Untersuchung durch das Office of the Inspector General beurlaubt wurde), während ihr Ehemann nach Vorwürfen sexueller Übergriffe durch mehrere Mitarbeiter vom Hauptsitz des Arbeitsministeriums verbannt wurde.

„Ich denke, es gibt wahrscheinlich viele solche Fälle“, sagt Mace. „All das sollte offengelegt werden. Es schadet Frauen enorm, wenn das nicht der Fall ist und wenn es unter den Teppich gekehrt wird mit einem ‚Nicht so schlimm‘. Dieses Verhalten hält an und geht weiter, weil niemand jemals zur Rechenschaft gezogen wird.“