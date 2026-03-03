Trumps Iran-Krieg basiert auf Lügen und Fantasien

Als Amerika und Israel am Samstag einen neuen Krieg begannen, gelang ihnen rasch die Tötung von Irans Obersten Führer, dem 86-jährigen Ayatollah Ali Khamenei.

Dieser Erfolg löste eine Welle selbstgefälliger Begeisterung unter einem lärmenden Mob von Kriegsenthusiasten aus – jenen, die Robert Graves, der Weltkriegsoldat und Dichter, einprägsam als „den Schaum der Stadt“ beschrieben hatte.

„Der gedankenlose und unwissende Abschaum / der die Fahnen hisst, wenn der Krieg losbricht / und zum Sieg auf die Trommel haut“, schrieb Graves und beobachtete die Euphorie seiner Landsleute, die nie kämpfen mussten – zunächst beim Kriegsbeginn 1914 und dann beim Waffenstillstand im November 1918.

Fast 50 Jahre Konflikt

Fast 50 Jahre lang waren die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten in einem Schattenkonflikt gefangen, der in unregelmäßigen Gewaltzyklen unter acht US-Präsidenten auf und ab wogte. Nun hat die USA entschieden, diesen Konflikt in einen offenen, direkten Krieg zu verwandeln – doch niemand in der Regierung scheint ein klares Ziel vor Augen zu haben, geschweige denn einen Plan für ein Kriegsende.

Die ursprüngliche Rechtfertigung der Trump-Administration für den Kriegsbeginn war eine „unmittelbar bevorstehende“ Bedrohung: Iran werde Raketen gegen amerikanische Truppen in der Region abfeuern. Abgesehen davon, dass diese Truppen zum offensichtlichen Zweck eines Angriffs auf Iran aufgerüstet worden waren, erwies sich dieses fadenscheinige Konstrukt bis zum Ende des Wochenendes in Kongressbriefings als transparente Lüge.

Verteidigungsminister Pete Hegseth justierte den casus belli auf einer Pressekonferenz am Montag nach: Ein Eingreifen sei nötig gewesen, weil Iran ein „konventionelles Schutzschild“ zum Schutz seines Atomprogramms aufbaue. Vermutlich dasselbe Atomprogramm, das amerikanische Kampfjets im vergangenen Juni angriffen und dabei „vollständig zerstörten“. Also noch eine Lüge – entweder damals, oder jetzt … oder beides.

Hubris und Wunschdenken

Die Wahrheit ist: Die Vereinigten Staaten glauben, auf Drängen der israelischen Regierung, dass eine Kampagne aus Bombardierungen und Luftangriffen den feindseligen Iran in einen gefügigen, zahnlosen Gegner verwandeln wird. Berauscht von Hybris nach der erfolgreichen Operation zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro – die sein Regime intakt ließ – glaubt Washington, Teheran in die Knie bomben zu können.

Aber Iran ist nicht Venezuela. Während die Administration sichtlich begierig darauf war, nach der Tötung Khameneis den Sieg auszurufen, ist die Islamische Republik kein Persönlichkeitskult, und ihr repressives Regime ist nicht vollständig vom Leben eines einzelnen Führers abhängig.

Präsident Donald Trump machte deutlich, dass er hofft, das iranische Volk werde die Last des Regimewechsels auf sich nehmen.

Trumps Botschaft ans Volk

„An das große, stolze Volk des Iran sage ich heute Abend: Die Stunde eurer Freiheit ist nah“, sagte der Präsident in einem Video, das veröffentlicht wurde, als die Bomben zu fallen begannen. „Bleibt in Deckung. Verlasst eure Häuser nicht. Draußen ist es sehr gefährlich. Überall fallen Bomben. Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung.“

„Sie gehört euch. Das wird wahrscheinlich eure einzige Chance seit Generationen sein“, sagte Trump.

Trump hatte sich bereits früher in diesem Jahr solchem magischen Denken hingegeben, als er Oppositionsprotestierenden, die in ganz Iran auf die Straße gingen, versprach, „Hilfe sei unterwegs“. Hilfe war nicht unterwegs: Die USA verfügten nicht über die nötigen Militärressourcen, um sinnvoll einzugreifen. Die Protestierenden wurden niedergemetzelt – die höchste Schätzung geht von 30.000 Todesopfern aus, obwohl die genaue Zahl noch immer umstritten ist.

Strukturschwäche trifft auf Widerstandsfähigkeit

Die Proteste und der Crackdown im Januar zeigten strukturelle Schwächen des iranischen Regimes und waren nur das jüngste Beispiel erheblicher zivilgesellschaftlicher Unruhen, die mit sozialen und wirtschaftlichen Beschwerden begannen. Doch die USA scheinen den regimekritischen Akteuren kaum mehr als einen Plan aus Bomben und Töten anzubieten.

Eine direkte Herausforderung der Regierung – im Persischen „das System“ genannt – muss sich nicht nur gegen Irans beträchtliches Militär behaupten, sondern auch gegen das Islamische Revolutionsgarde-Korps (IRGC) – die bewaffnete Kraft zum Schutz der iranischen Regierung – sowie gegen seine freiwilligen Paramilitärs, die sogenannte Basij.

Nachdem das IRGC die amerikanische Invasion im Irak 2003 beobachtet hatte, führte es die sogenannte „Mosaik-Doktrin“ ein, die das Überleben des Regimes sicherstellen soll.

Die Mosaik-Doktrin des IRGC

„Sie verstanden, dass die Führung entweder durch Attentate oder durch Präzisionsschläge enthauptet werden könnte“, sagte Farzan Sabet gegenüber dem ROLLING STONE. Sabet ist Forscher mit Schwerpunkt Naher Osten am Global Governance Center und betreibt den Blog Iran Wonk. Die Doktrin habe „die Kapazität geschaffen, dass regionale und provinziale IRGC-Hauptquartiere die Verantwortung für die lokale Sicherheit übernehmen – sowohl im Falle eines innenpolitischen Notstands als auch bei einer ausländischen feindlichen Bedrohung“.

Genau das scheint sich seit dem Enthauptungsschlag gegen Khamenei und Irans Führungsspitze abzuspielen. Überlebende IRGC- und Basij-Milizionäre haben sich auf ihre jeweiligen Verantwortungsbereiche verteilt, um Schlägen gegen Kommando- und Kontrollzentren zu entgehen und ihre Kontrolle über das Land aufrechtzuerhalten.

Die CIA hatte Berichten zufolge eingeschätzt, dass Hardliner die Macht übernehmen würden, sollten Khamenei und die Führungsspitze ausgeschaltet werden; es dürfte noch einige Zeit dauern, bis klar ist, wer tatsächlich das Sagen hat.

Eskalation in der Region

Trump signalisierte am Wochenende, dass er bereit sei, Gespräche wiederaufzunehmen und einen Ausweg zu finden. Während hinter den Kulissen womöglich Diplomatie stattfindet, signalisieren einige iranische Offizielle öffentlich, dass sie sich auf einen langen Kampf einstellen.

Irans Luftwaffe und Marine sind nicht in der Lage, der USA und Israel auf Augenhöhe zu begegnen. Doch Teheran kann weiterhin „horizontal eskalieren“, indem es über seine Proxy-Netzwerke sowie mit eigenen Raketen und Drohnen andere Ziele angreift.

Diese haben bereits begonnen, den gesamten Nahen Osten zu treffen – sogar einen britischen Luftwaffenstützpunkt in Zypern. Militäranlagen in Kuwait, Energieinfrastruktur in Saudi-Arabien und selbst Luxushotels in Dubai wurden getroffen; iranische Munition schlug bisher in mindestens acht Ländern ein. Öltanker und Schiffe im Persischen Golf wurden angegriffen, und die Schifffahrt durch die Straße von Hormus – durch die 20 Prozent des weltweiten Öls fließen – liegt jetzt still.

Chaos breitet sich aus

Von Iran unterstützte Milizen im Irak haben Einrichtungen im kurdisch kontrollierten Gebiet beschossen und die Grüne Zone in Bagdad angegriffen, was zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften in der Hauptstadt führte. In Pakistan haben durch die Tötung Khameneis aufgebrachte Protestierende amerikanische Konsulate angegriffen; bei den bisherigen Zusammenstößen wurden Dutzende getötet. Im Libanon sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen, nachdem Israel Luftangriffe als Reaktion auf Raketenbeschuss durch den iranischen Proxy Hisbollah durchführte.

Das Chaos breitet sich aus, die Opferzahlen steigen. Im Iran beläuft sich die Zahl ziviler Todesopfer bereits auf mehrere Hundert, darunter mehr als 150 Opfer in einem Mädchenschulgebäude – das offenbar von den USA getroffen wurde, obwohl es kaum schlüssige Informationen zu den genauen Umständen des Angriffs gibt.

Es gibt kein Beispiel einer anhaltenden Luftkampagne, die keine erheblichen zivilen Schäden verursacht, und die USA und Israel führen täglich Hunderte von Einsätzen durch. Dennoch können sie Irans Militär nicht schnell besiegen und in wenigen Tagen auch nicht dessen Fähigkeit zerstören, mit ballistischen Raketen und Kamikaze-Drohnen weit über seine Grenzen hinaus zu schlagen – geschweige denn das IRGC und seine Proxys zu zerschlagen. Die Angriffe werden anhalten, und da viele dieser Munition in dicht besiedelten Stadtgebieten einschlägt, steht außer Frage, dass Unschuldige durch amerikanische Hände sterben werden – und potenziell in großer Zahl.

Tote auf allen Seiten

Auch Iran tötet Zivilisten: Mindestens zehn Menschen starben bei Angriffen auf Israel, einige weitere in Golfstaaten, die von Raketen und Drohnen getroffen wurden.

Auch die Militärverluste häufen sich. Mindestens sechs US-Soldaten sind bereits gefallen, mehr als ein Dutzend wurden bei Angriffen verwundet. Iran hat keine Zahlen zu getöteten Militärangehörigen veröffentlicht; möglicherweise liegen selbst dem Regime in diesem frühen Stadium keine verlässlichen Informationen vor. Israel schätzt, dass bislang mehr als 1.000 IRGC-Mitglieder getötet wurden.

Das iranische Regime kämpft um seine Existenz und hat offenbar das Ziel, die Region mit sich in Brand zu stecken – in der Hoffnung, genug Schmerz zuzufügen, damit andere Nationen Trump um einen Waffenstillstand anflehen.

Das Hauptbuch des Todes

Doch die Zahl der Toten wird steigen, während der Krieg sich hinzieht – eine fortlaufende Abrechnung in einem Hauptbuch des Todes, das Jahrzehnte zurückreicht.

Dieses Hauptbuch umfasst 63 Libanesinnen, Libanesen und Amerikaner, die im April 1983 bei einem von Iran unterstützten Bombenanschlag auf die US-Botschaft in Beirut starben; 346 US-Marines, französische Fallschirmjäger und Zivilisten, die im Oktober desselben Jahres bei zwei Lkw-Bombenanschlägen auf ihre Kasernen getötet wurden; 290 Passagiere des Iran Air Fluges 655 über dem Persischen Golf, die im Juli 1988 von der USS Vincennes irrtümlich für ein Kampfflugzeug gehalten und abgeschossen wurden; sowie 176 Passagiere des Ukrainian Airlines Fluges 752, der im Januar 2020 von iranischen Luftabwehrsystemen irrtümlich für eine amerikanische Marschflugkörper gehalten und abgeschossen wurde.

Es umfasst auch Tausende von Amerikanern und Irakern, die durch improvisierte Sprengkörper mit sogenannten „Explosively Formed Penetrators“ getötet oder verwundet wurden – eine Technologie, die das IRGC im Irak verbreitete, um die unglückselige amerikanische Besatzung zu destabilisieren. Es schließt Israelis, Syrer, Iraker und andere ein.

Und vielleicht sollte dieses Hauptbuch auch die Zehntausenden Iraner umfassen, die seit der Revolution 1979 von der Islamischen Republik gefoltert, inhaftiert und hingerichtet wurden; sowie jene, die nach dem Putsch von 1953, der ihn an die Macht brachte, durch den vom US-unterstützten Schah und seinen Geheimdienst Savak ein ähnliches Schicksal erlitten.

Kein Fahrplan, kein Frieden

Zweifellos hat das iranische Regime seinen Nachbarn, seinem eigenen Volk und den Vereinigten Staaten großes Unheil zugefügt, und es verdient es zu fallen. Vielleicht können die Vereinigten Staaten das Hauptbuch ein für alle Mal schließen, und das Ergebnis wird ein Neuanfang mit Iran sein.

Diese Administration, die gesunden Menschenverstand und America First versprach und beteuerte, keine weichgespülten Kreuzzüge zu führen oder sich in Endloskriege und Nation-Building verstricken zu lassen, erweist sich stattdessen als Träger der revisionistischsten Außenpolitik in der amerikanischen Geschichte: Sie zieht mit einem mächtigen Militär durch die Welt, ohne jedes Verantwortungsgefühl und mit einem Comic-Weltbild von Gut gegen Böse.

Vergebt mir also, liebe Leserinnen und Leser, wenn ich skeptisch bin, dass irgendetwas davon einfach oder unkompliziert sein wird, und wenn ich bezweifle, ob Tod und Zerstörung in der Gegenwart ein nebulöses Versprechen einer besseren Zukunft wert sind – ohne jeden Fahrplan dorthin. Vergebt mir, dass ich bezweifle, dieser neue Krieg werde Frieden bringen.