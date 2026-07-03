Exklusiv: Steuern MAGA und MAHA auf eine Scheidung zu?

Am 26. November 2025, dem Tag vor Thanksgiving, liefen die Drähte zwischen den Spitzenbeamten des Ministeriums für Gesundheit und Soziales heiß – sie hatten gerade erfahren, dass man sie vor vollendete Tatsachen gestellt hatte.

Am Vortag hatte die FDA eine geplante Vorschrift zurückgezogen, die Hersteller von Kosmetikprodukten mit Talkum verpflichtet hätte, diese auf Asbest zu testen. Die Rücknahme trug den Namen von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.

Doch kaum jemand – weder Kennedy selbst noch seine engsten Stellvertreter oder die Mitarbeiter der FDA-Abteilung, die talkumhaltige Produkte reguliert – schien zu wissen, dass die Vorschrift zurückgezogen worden war oder woher die Anweisung überhaupt stammte. Das berichten fünf Quellen mit Kenntnissen der Vorgänge. Anwälte von Johnson & Johnson hingegen schienen auf die Rücknahme bestens vorbereitet zu sein. Das Unternehmen hatte sich gegen Tausende von Klagen zu verteidigen, in denen behauptet wurde, Asbest in seinem talkumbasierten Babypuder habe Eierstock- und Gebärmutterkrebs verursacht.

Rücknahme mit Kalkül

In einem Gerichtssaal in Kalifornien war am 25. November – keine drei Stunden nachdem die Rücknahme auf der FDA-Website erschienen war und drei Tage bevor sie im Federal Register veröffentlicht wurde – ein Anwalt von Johnson & Johnson bereits gerüstet. Er nutzte das FDA-Dokument, um den Sachverständigen der Kläger zu diskreditieren, der auf die gesundheitlichen Auswirkungen des Einatmens von Talkumpartikeln spezialisiert war, wie ein Gerichtsprotokoll belegt.

Der Anwalt fragte den Sachverständigen: „Sie wissen, dass die vorgeschlagene Regel, die der Jury gezeigt wurde – das allererste Dokument in diesem Fall – heute Morgen von der FDA zurückgezogen wurde. Das wissen Sie doch, oder?“

Der Sachverständige antwortete: „Davon war mir nichts bekannt.“

Obwohl der Wortlaut der FDA-Rücknahme vorgab, Kennedys Prioritäten voranzutreiben, untergrub sie diese in Wirklichkeit. Darin hieß es, die Rücknahme der Testpflicht sei wegen der Komplexität von Asbestuntersuchungen tatsächlich im Einklang mit Kennedys Make America Healthy Again (MAHA)-Agenda und trage dazu bei, „sichere Zusatzstoffe in der amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelversorgung zu gewährleisten“.

Wer hat das Sagen?

Als Kennedy von der Rücknahme erfuhr, versuchte seine engste Stellvertreterin Stefanie Spear fieberhaft herauszufinden, wer dahintersteckte. Normalerweise wäre eine solche Kehrtwende sorgfältig von FDA-Mitarbeitern geprüft worden. Stattdessen war die Rücknahme von Anwälten des Weißen Hauses und Beamten des Office of Management and Budget (OMB) koordiniert worden – jener Behörde, die in Trumps zweiter Amtszeit den Bundesapparat und die Regulierungsinfrastruktur systematisch abbaut.

Sie drückten die Rücknahme durch, nachdem Führungskräfte von Johnson & Johnson das Weiße Haus besucht hatten, berichten zwei der Quellen. Zwei ranghohe Regierungsbeamte erklären, die Rücknahme habe „den vorgesehenen Weg durchlaufen“ und das OMB schreibe im Rahmen seiner Aufgaben routinemäßig Vorschriften um.

Für Johnson & Johnson war die Rücknahme ein Geschenk des Himmels. Sie ermöglichte es den Unternehmensanwälten, erfolgreich zu argumentieren, das Unternehmen habe alle vorgeschriebenen und geplanten FDA-Testvorschriften vollständig eingehalten. Die Jury gab Johnson & Johnson recht und befand, das Unternehmen habe beim Verkauf seines talkumbasierten Puders nicht fahrlässig gehandelt.

Profiteure der Rücknahme

Ein Sprecher von Johnson & Johnson erklärte: „Die vorgeschlagene Regel war fehlerhaft und wurde veröffentlicht, ohne die erforderliche Prüfung ihrer negativen Auswirkungen auf die amerikanische Öffentlichkeit vorzunehmen. Wir unterstützen die Bemühungen der Regierung, sicherzustellen, dass erstklassige Wissenschaft zum Wohl amerikanischer Patienten Vorrang hat.“

Nicht nur Johnson & Johnson profitierte davon – da Talkum ein weit verbreiteter Inhaltsstoff in Babypuder, Kosmetika, Medikamenten und sogar Süßigkeiten ist, verschaffte die Rücknahme der Biden-Ära-Testregel zahlreichen Unternehmen erhebliche Erleichterung.

„Das war ein schwer koordinierter Pharma-Job, um diese Sache zu kippen und dafür zu sorgen, dass [Johnson & Johnson]-Anwälte sie innerhalb von 24 Stunden in ihr Prozessargument einbauen konnten“, sagt eine der fünf eingeweihten Quellen.

Kennedys Agenda ausgehöhlt

Kennedys HHS sollte enge Verflechtungen und Interessenkonflikte aus der Gesundheitspolitik verbannen; die Lebensmittelversorgung von Schadstoffen befreien, die Amerikaner krank machen – von Pestiziden bis zu künstlichen Farbstoffen; aufhören, die Interessen der Pharmaindustrie zu bedienen, und stattdessen das Sicherheitsprofil mehrerer Impfstoffe unter die Lupe nehmen.

Doch die Rücknahme, über die Kennedy im Dunkeln gelassen wurde, zeigt die Grenzen seines Einflusses in der Trump-Regierung – und wie das Weiße Haus die MAHA-Koalition für Stimmen und Sprachregelungen genutzt hat, während es ihre Prioritäten untergrub, wenn es politisch opportun erschien. Es war ein „erster Fall“, sagt ein FDA-Beamter, der Frage: „Wer hat das letzte Wort bei Entscheidungen?“ Und es sollte nicht der letzte bleiben.

Auf detaillierte Fragen antwortete ein HHS-Sprecher: „Präsident Trump und Minister Kennedy sind in ihrem Bekenntnis zu Make America Healthy Again vereint. Während andere sich auf politische Narrative konzentrieren, konzentriert sich HHS auf Ergebnisse.“

White-House-Sprecher Kush Desai erklärt, die beiden Bewegungen seien untrennbar: „MAHA ist MAGA und MAGA ist MAHA, denn eine Nation kann nur so groß sein wie die Gesundheit ihrer Bürger.“

‚Ich muss sehr aufpassen, dass Bobby uns mag‘

Im Februar 2025, als Kennedy die Leitung des HHS übernahm – der größten Bundesbehörde mit einem Budget von 1,7 Billionen Dollar –, versprach er eine Make America Healthy Again-Revolution, die chronische Krankheiten in Amerika bekämpfen würde.

Trumps Rückendeckung für die MAHA-Agenda würde ihm das ermöglichen, wie Kennedy bei seiner Vereidigung erklärte. Er behauptete, der Präsident sei von Gott gesandt worden und habe „jedes Versprechen gehalten, das er mir gemacht hat“.

Im Wahlkampf 2024 hatte Kennedy Trump von einer angeblich breiten, wahlentscheidenden Koalition überzeugt – von Vorstadtmüttern, die auf gesunde Ernährung setzen, bis zu Aktivisten für medizinische Freiheit, die über die Pandemiemaßnahmen der Covid-Ära empört waren. Im Gegenzug sicherte Trump volle Unterstützung zu und erklärte, Kennedy könne im Gesundheitswesen „wild drauflosgehen“. Kennedys Verbündete zögerten nicht, MAHA-Lobbyorganisationen und politische Gruppen ins Leben zu rufen.

Hochzeit auf Gegenseitigkeit

In seinen Glanzzeiten schien die Revolution populär genug zu sein, um Gouverneure aus republikanischen Hochburgen und Wellness-Influencer zu vereinen und Konzernriesen wie General Mills dazu zu bewegen, zu versprechen, künstliche Farbstoffe bis 2027 aus ihren Lebensmitteln zu streichen. In einer Kabinettssitzung im Januar bemerkte der Fast-Food-liebende Trump den politischen Nutzen der MAGA-MAHA-Allianz: „Ich habe heute einen Artikel gelesen, in dem es heißt, Bobby werde für die Republikanische Partei bei den Midterms wirklich großartig sein, also muss ich sehr aufpassen, dass Bobby uns mag.“

Doch während des 16-monatigen Amtsverhältnisses von Kennedy hat das MAGA-Weiße-Haus Kennedys Agenda zwar mit Lippenbekenntnissen bedacht, seine Großspender-Allianzen mit Tabak-, Pestizid- und Talkumunternehmen haben die MAHA-Prioritäten jedoch immer wieder untergraben und Kennedy sowie seine Stellvertreter sogar kalt erwischt. Gleichzeitig haben Kennedys schwache Führungsqualitäten, sein schweifendes Interesse und die operative Naivität seiner handverlesenen Mitarbeiter zu einem Chaos geführt, das so schädlich ist, dass Behördenanwälte Beamte wiederholt davor gewarnt haben, ihre politischen Pläne verstießen gegen Vorschriften oder würden rechtlichen Anfechtungen nicht standhalten – so zeigen es Dokumente, die ROLLING STONE vorliegen.

In einer frustrierten E-Mail rügte ein Behördenanwalt politische HHS-Beauftragte dafür, einen „unrealistischen“ Plan zu haben, um Interessenkonflikte neuer Kandidaten rechtzeitig vor einer entscheidenden Sitzung des Impfberatungsausschusses zu prüfen.

Chaos und Personalflucht

Erbitterter interner Streit und ein schwindelerregender Personalverschleiß haben die MAHA-Agenda weiter gefährdet, berichten aktuelle und ehemalige HHS-Beamte. Einer der zentralen Pfeiler von MAHA – der Abbau der Impfinfrastruktur – wurde im März durch eine gerichtliche Verfügung gestoppt und durch GOP-Umfragen weiter ausgebremst, die zeigten, dass der Angriff auf Impfstoffe und die steigende Masernfallzahl in der Bevölkerung unbeliebt sind.

Während das MAHA-MAGA-Bündnis über viele Monate hinweg bröckelte, hat Kennedy zu Stunts und Nebenschauplätzen Zuflucht genommen: Er tauchte in Jeans in ein Eisbad, absolvierte Klimmzüge auf einem Flughafen und vertiefte sich bei einem HHS-Meeting mit einem besuchenden Milliardär sogar in die Frage außerirdischen Lebens. Das angeblich bei einem verkürzten Tagesablauf von 10 bis 16 Uhr und seltener Teilnahme an Mitarbeiterbesprechungen. „Bobby ist erstaunlich geschwächt“, sagt ein Verbündeter Kennedys. „Seine Flügel wurden gehörig gestutzt. Er wirkt auf mich müde.“

MAHA-MAGA begann als Schrotflinten-Hochzeit aus gegenseitigem Eigeninteresse, die zu einer belasteten Ehe führte – und zu einer Beziehung, die nun auf unüberbrückbare Differenzen zusteuert. Ein pensionierter FDA-Beamter fragt sich: „War es wirklich eine Ehe, oder war es von Anfang an eine Fata Morgana?“

Es gibt vereinzelte Anzeichen dafür, dass das Weiße Haus Kennedys Agenda noch immer unterstützt – etwa Trumps Executive Order von Ende Mai, die bekräftigt, dass Gesundheitsbehörden ihre Impfpolitik an der von Vergleichsländern ausrichten und weniger Impfungen empfehlen sollen. Die MAHA-Koalition erwartet, dass HHS bald Maßnahmen gegen hochverarbeitete Lebensmittel ergreifen wird, was den angeschlagenen Ruf wieder aufpolieren könnte.

Vertrauen auf dem Spiel

Dennoch liegt eine Scheidung auf dem Tisch – das zeigen Gespräche mit mehr als 35 Quellen, darunter aktuelle und ehemalige HHS-Beamte und Berater, von denen einige um Anonymität baten, um offen sprechen zu können, sowie Dutzende bislang unveröffentlichter interner HHS- und Beratungsausschuss-E-Mails, Memos und Textnachrichten, die hier erstmals berichtete Ereignisse enthüllen.

Die MAHA-MAGA-Allianz sei eine des „beschädigten Vertrauens“, sagt eine in die föderale MAHA-Politik eingebundene Quelle. „Es gibt das allgemeine Gefühl, dass die Reformära auf dem Rückzug ist.“

Sowohl HHS als auch das Weiße Haus verteidigten das Reformbekenntnis. „Unter Minister Kennedys Führung entfernt HHS erdölbasierte Lebensmittelfarben aus der Nahrungsmittelversorgung, weitet die Ernährungsbildung aus, senkt die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente, stärkt die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, stellt Amerikas Führungsrolle in der klinischen Forschung wieder her und erhöht die Transparenz und Rechenschaftspflicht in unseren Institutionen des öffentlichen Gesundheitswesens“, so ein HHS-Sprecher.

White-House-Sprecher Desai sagt: „Die Trump-Regierung steht in regelmäßigem Kontakt mit wichtigen Akteuren dieser Bewegung – von normalen Eltern über Forscher bis hin zu Landwirten –, um die MAHA-Agenda weiter voranzutreiben, die eine wichtige politische Priorität bleibt.“

‚Ein Konstrukt aus politischem Kalkül‘

Mitte 2024 stand Kennedy vor dem politischen Nichts.

Als unabhängiger Präsidentschaftskandidat verlor sein Wahlkampf an Fahrt. Bald würden ihn die Demokraten vollständig ausbooten – Kamala Harris‘ Kampagne soll seinen Annäherungsversuchen ignoriert haben, wonach er sie im Austausch gegen das Versprechen eines Kabinettspostens unterstützen würde.

MAHA sei ein „Konstrukt aus politischem Kalkül“, sagt der Kennedy-Verbündete. Die MAHA-Bewegung „war eine Koalition, die in Echtzeit während der Wahl zusammengestellt wurde, als Bobby erkennen musste, dass die Demokraten ihn ausgesperrt hatten. Sie wollten ihn überhaupt nicht im Zelt haben.“

Mistrust als gemeinsamer Nenner

Trump hingegen hieß Kennedy willkommen, der neben ihm bei Wahlkampfveranstaltungen auftrat und seinem Bündnis einen neuen Namen gab, der Trumps berühmtem Wahlkampfslogan nachempfunden war – statt Make America Great Again nun Make America Healthy Again.

Das Ergebnis sei ein „großer Friedensschluss zwischen einem ehemals demokratischen Kandidaten und einem Präsidenten, der früher selbst Demokrat war“, sagt ein aktueller HHS-Beamter.

Es gab eine Sache, die beide Bewegungen verband: „Misstrauen gegenüber der Regierung ist die große Schnittmenge zwischen MAGA und MAHA“, sagt der Kennedy-Verbündete.

Kennedys Wahlkampfarbeit zahlte sich aus, und acht Tage nach dem Wahlsieg ernannte Trump ihn zu seinem Gesundheitsminister. Viele von Kennedys Fans jubelten. Die Lebensmittel-Influencerin Vani Hari, bekannt als „Food Babe“, die gegen verarbeitete Lebensmittel kämpft, sagte mir damals in der ersten Aufbruchsstimmung: „Wenn nun eine ganze Gruppe von Menschen darüber redet, … wie man chronische Krankheiten aufhalten kann, ist das so gut für die Menschheit und so gut für das Land. Das ist unsere Zeit.“

Frühe Warnzeichen

Andere blieben skeptisch. Robyn O’Brien, eine ehemalige Wall-Street-Analystin, die sich für mehr Transparenz in der Lebensmittelversorgung einsetzt, bemerkte das weit verbreitete Foto, das Kennedy beim McDonald’s-Essen mit Trump in dessen Privatjet zeigte – in den Wochen nach dem Wahlsieg. „Das war das früheste Zeichen dafür, wer das Sagen hat“, sagt sie. „Ich dachte: ‚Die haben ihn.’“

Fast unmittelbar darauf entbrannte innerhalb von HHS ein Kampf um den Zugang zu Kennedy. Seine Principal Deputy Chief of Staff und Senior Counselor Stefanie Spear, eine Umweltaktivistin, die mehr als 15 Jahre mit ihm zusammengearbeitet hatte, wurde zu seiner Torwächterin.

Spear selbst hatte nie etwas Größeres geleitet als eine Umweltzeitung, „Ecowatch“, mit einem Mitarbeiterstab von etwa vier Personen, die Kennedy ihr dabei half, zu einem digitalen Nachrichtenportal auszubauen, während er an der Spitze der Waterkeeper Alliance stand, einer gemeinnützigen Organisation zum Schutz von Gewässern. 2020 folgte sie ihm zur Children’s Health Defense, der impfkritischen Organisation, die er leitete, und war dann Pressesprecherin seines Präsidentschaftswahlkampfs.

Spears undurchdringliche Kontrolle

Bei HHS laufen fast alle E-Mails und Anrufe an Kennedy über Spear, berichten vier aktuelle und ehemalige HHS-Beamte. Von einem Büro nebenan aus brachte sie ihm manchmal sein Mittagessen, sagt ein ehemaliger HHS-Beamter, der Spear eine „undurchdringliche Kontrolle“ über Kennedy bescheinigte.

Die Dynamik innerhalb von HHS ähnelte bald jener, die Children’s Health Defense erschüttert hatte: Kennedy blieb dem Tagesgeschäft gegenüber gleichgültig, während das Personal um den Zugang zu ihm stritt. „Es ist ein wiederkehrendes Muster“, sagt der Kennedy-Verbündete. „Er ist ein transformativer Anführer, ein effektiver Anwalt, aber er delegiert das gesamte Management.“

Er sei so konfliktschen, sagt ein HHS-Insider, „er könnte keinen Apfel auf einem Schreibtisch konfrontieren“. Die zerrüttete Organisationsstruktur hat innerhalb der Behörde Chaos ausgelöst. Mindestens ein Mitarbeiter witzelte, man brauche einen Reagan-Berliner-Mauer-Moment, um das Weiße Haus aufzufordern, die Mauer einzureißen, die Spear um Kennedy errichtet hatte.

Die Mauer steht noch immer.

Inmitten des Tumults hat die Zahl der Abgänge schnell zugenommen und klaffende Lücken hinterlassen. Wie ein ehemaliger HHS-Beamter erklärt, agiert Kennedy „nicht als täglicher Leiter der Behörde. Er befähigt ein paar Leute, stellvertretende Anführer für ihn zu sein“, aber auch diese hätten nicht die nötige Erfahrung. „Die ganze Instabilität und der Personalverschleiß sind der Beweis dafür.“

‚Aus heiterem Himmel‘

Am 9. Juni 2025 schien Kennedys versprochene Revolution greifbar nah.

Er entließ alle 17 Mitglieder des Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), des entscheidenden Ausschusses, der HHS und die Centers for Disease Control and Prevention berät, welche Impfstoffe Kinder in den USA erhalten sollten.

Die Massenentlassung sorgte landesweit für Schlagzeilen voller Entsetzen und zog parlamentarische Kontrolle nach sich. „Minister Kennedy entlässt die 17 medizinischen Experten, die unsere Nation in Impffragen beraten, um das Gremium mit einer Handvoll impffeindlicher Spinner zu besetzen“, erklärte Congressman Frank Pallone Jr. (D-New Jersey), Minderheitsmitglied des House Energy and Commerce Committee, in einer Stellungnahme.

Neues Komitee, alte Probleme

Doch Kennedy hatte diesen radikalen Schritt unternommen, um eine „Krise des öffentlichen Vertrauens“ anzugehen, wie er an jenem Tag in einem Meinungsartikel im „Wall Street Journal“ erläuterte. Er argumentierte, der Ausschuss sei „von anhaltenden Interessenkonflikten geplagt“ und zu „kaum mehr als einem Gummistempel für jeden Impfstoff“ verkommen.

Angesichts seiner erklärten Bedenken war zu erwarten, dass sorgfältig geprüfte neue Mitglieder folgen würden. Doch als am 12. Juni acht neue Ausschussmitglieder bekanntgegeben wurden, erfuhr selbst eines der umstrittensten, Dr. Robert Malone – ein ehemaliger mRNA-Forscher, der gegen Covid-19-Beschränkungen gewettert hatte –, von seiner Ernennung „aus heiterem Himmel. Ich hörte davon erst, als es bekannt gegeben wurde.“

In einigen Fällen wurden neue Mitglieder mit kaum einer Überprüfung ihrer Finanzen oder Qualifikationen benannt, was zu einer hektischen Nachprüfung und einer Rüge durch einen Behördenanwalt führte, wie interne HHS-Dokumente belegen.

„Bringen Sie diese Leute dazu, ihre Offenlegungserklärungen so schnell wie möglich einzureichen; ihr rechtzeitiges Handeln ist erforderlich“, schrieb ein HHS-Anwalt an Stuart Burns, einen mit Kennedy verbündeten CDC-Beamten. „Das [Office of Strategic Business Initiatives] der CDC und die Ethikbeauftragten können ihre Prüfung erst beginnen, wenn das geschehen ist.“

Geprüft am Straßenrand

Das chaotische Verfahren veranlasste ein nominiertes Mitglied, Dr. Michael Ross, kurz vor der ersten Sitzung des neuen Ausschusses nach einer Prüfung seiner Finanzen zurückzuziehen.

Im vergangenen Dezember wurde ein weiteres nominiertes Mitglied, Dr. Jon Poling, ein Neurologe aus Athens, Georgia, nachts während einer Autofahrt zur ACIP-Sitzung überprüft. Er musste am Straßenrand anhalten, um auf Fragen von HHS-Mitarbeitern zu antworten, die seine Offenlegungsunterlagen erst wenige Tage zuvor erhalten hatten, wie HHS-Akten belegen, die ROLLING STONE vorliegen. Er nahm an der Sitzung am nächsten Tag nicht teil und schied aufgrund von Interessenkonflikten aus dem Ausschuss aus.

Polings bislang nicht berichtete Nominierung für den ACIP lässt sich als Versuch lesen, einen Ausschuss zu formen, der eher zwei Behauptungen aufstellen würde: dass Impfstoffe Autismus verursachen und dass die Regierung dies heimlich für wahr hält.

Im Jahr 2002 verklagte die Familie Poling das HHS, nachdem ihre 33 Monate alte Tochter Hannah die Diagnose Autismus erhalten hatte. Ihre Symptome traten kurz nach mehreren Impfungen bei einem einzigen Arztbesuch auf, was ihre zugrundeliegende mitochondriale Dysfunktion verschlimmert habe, behauptete die Familie in einer Klage, die die Regierung 2010 für mehr als 1,5 Millionen Dollar verglich.

Impfstoff-Debatte ohne Ende

Wie das Magazin „Time“ 2008 berichtete, „lässt sich nicht leugnen, dass die Entscheidung des Gerichts, der Familie Poling Schadensersatz zuzusprechen, einen Riss – ein Fragezeichen – in die bis dahin uneingeschränkte Verteidigung der Impfsicherheit in Bezug auf Autismus gebracht hat.“ Der Artikel wies jedoch auch auf zahlreiche verwirrende Faktoren in Hannahs Fall hin, die ihre Symptome hätten hervorrufen können. Zahlreiche sorgfältig konzipierte Studien haben keinen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus gefunden.

Poling lehnte eine Stellungnahme ab.

„Die Vorstellung, dass alle Ausschussmitglieder Impfgegner waren, war zu 100 Prozent falsch“, sagt Raymond Pollak, ein Transplantationsspezialist, der im vergangenen September ernannt wurde. Er räumte jedoch ein, dass die Ausschussmitglieder „viel stärker auf persönliche Autonomie ausgerichtet“ seien. „Während sie die Vorteile von Impfstoffen anerkannten, wollten sie den Fokus von ‚Die Regierung sagt mir, was ich zu tun habe‘ hin zu ‚Ich entscheide für mich und meine Familie‘ verlagern.“

Aliens im Sitzungssaal

Im vergangenen Dezember wüteten Masernausbrüche im Nordwesten von South Carolina und entlang der Grenze zwischen Arizona und Utah.

Bis Jahresende würden die schwelenden Ausbrüche 2.288 Fälle erreichen – ein Anstieg von mehr als 700 Prozent gegenüber 2024 –, zwei Kinder das Leben kosten und den Masern-Eliminierungsstatus bedrohen, den die USA vor 26 Jahren erlangt hatten.

Das war, bei jedem vernünftigen Maßstab, ein Moment der Krise, der die volle Aufmerksamkeit des Gesundheitsministers erforderte. In jenem Monat hatte Kennedy einen Klimmzug-Wettbewerb mit US-Verkehrsminister Sean Duffy auf einem Flughafen ausgetragen. Und er wandte seine Aufmerksamkeit auch esoterischeren Themen zu.

Robert Bigelow, 82, der milliardenschwere Eigentümer von Budget Suites, Gründer von Bigelow Aerospace und ein bedeutender republikanischer Spender, war vom Weißen Haus zu einem Treffen mit Kennedy in dessen Büros im Hubert-H.-Humphrey-Gebäude geschickt worden. Das Treffen sollte angeblich dazu dienen, seine Ideen zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit zu erörtern, Aspekte davon fallen in den Zuständigkeitsbereich von HHS. Doch die beiden Männer versanken bald in einem fachfremden Thema, das die Sitzung dominierte: UFOs und paranormale Aktivitäten. Bigelow finanziert seit Jahren UFO-Forschung, und im Wahlkampf hatte Kennedy sich dafür ausgesprochen, dass die Regierung alle ihr vorliegenden Informationen zu dem Phänomen offenlegen solle.

Kennedy und die Außerirdischen

Während des Treffens stimmten die beiden Männer überein, dass Außerirdische wahrscheinlich existieren. Bigelow drängte Kennedy, Trump dazu zu bringen, Informationen über die Anwesenheit von Aliens unter uns offenzulegen – was bestätigen würde, was Bigelow seit Langem behauptet: die Idee, dass sie hier sind.

Kennedy teilte dann seine eigenen Erfahrungen mit UFOs und wie er von bestimmten außerirdischen Spezies erfahren habe, berichten zwei mit dem Treffen vertraute Quellen.

Aus einer Perspektive war Kennedy seiner Zeit voraus. Innerhalb von Monaten würde Trump die Freigabe von Regierungsunterlagen zu UFOs und unidentifizierten Luftphänomenen (UAPs) anordnen. Für manche im Humphrey-Gebäude, die von dem Treffen erfuhren, bestätigte es jedoch ihre Ansicht, dass Kennedy zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Behörde orientierungslos war und sich nicht auf deren dringendste Aufgaben konzentrierte.

Über Sprecher lehnten sowohl Bigelow als auch Kennedy eine Stellungnahme zu dem Treffen ab.

Impfplan unter Beschuss

Tatsächlich hatte Kennedy weitaus folgenreichere Angelegenheiten zu bedenken. Am 18. Dezember bereiteten sich HHS-Beamte darauf vor, die weitreichendste Änderung des US-Impfplans seit Jahrzehnten zu verkünden. Die Ankündigung sollte auf einem Bericht basieren, der von zwei handverlesenen Verbündeten Kennedys erstellt wurde, die als Covid-Gegenstimmen zu Prominenz gelangt waren: Tracy Beth Høeg, eine dänisch-amerikanische Sportmedizinerin und Epidemiologin ohne Erfahrung in der Arzneimittelregulierung, fungierte als kommissarische Direktorin des FDA-Zentrums für Arzneimittelforschung und -bewertung; Martin Kulldorff, ein Biostatistiker und Epidemiologe, der sich als prominente Stimme gegen Covid-Lockdowns hervorgetan hatte, war zum Chief Science and Data Officer für die Abteilung des HHS-Staatssekretärs für Planung und Evaluation ernannt worden.

Ihr Bericht empfahl, den US-Impfplan an den „überlegenen Praktiken“ anderer Vergleichsländer auszurichten. Er bewertete, dass Impfungen gegen 11 Krankheiten für alle Kinder empfohlen bleiben sollten, während sechs Impfungen gegen Krankheiten wie Meningokokken und das Respiratorische Synzytial-Virus in eine Kategorie namens „gemeinsame klinische Entscheidungsfindung“ verschoben werden sollten, bei der Familien ihre Ärzte konsultieren können, um zu entscheiden, ob sie diese erhalten.

Doch Behördenanwälte, die erst am Vortag einen neuen Entwurf des heiklen Berichts erhalten hatten, hielten ihn für unfertig, ohne genannte Autoren und ohne einen tatsächlichen Zeitplan für die Verabreichung der Impfstoffe – außer der allgemeinen Empfehlung, dem dänischen Impfplan zu folgen. Die Anwälte glaubten nicht, dass der Bericht in seiner vorliegenden Form rechtlichen Anfechtungen standhalten würde, wie HHS-Dokumente enthüllen.

Die Veröffentlichung wurde um zwei Wochen verschoben, und am 2. Januar wurde ein überarbeiteter Bericht veröffentlicht. Høeg und Kulldorff äußerten sich nicht dazu.

Dennoch beantragten Anwälte der American Academy of Pediatrics (AAP) binnen weniger Tage bei einem Bundesrichter in Boston, die geplanten Änderungen zu stoppen. Wie sich herausstellte, hatten die HHS-Anwälte guten Grund zur Sorge gehabt.

Inzwischen war bereits eine Ansage von Trumps Stabschefin Susie Wiles eingegangen: HHS hatte bis Silvester Zeit, das zu tun, was es mit Impfstoffen vorhatte – danach wäre Schluss bis nach den Midterms.

‚MAHA-Wähler auf Leihbasis‘

Im Februar versandte Tony Lyons, einer der führenden MAHA-Köpfe außerhalb der Trump-Regierung, ein Memo an republikanische Kongressführer, in dem er sie aufforderte, MAHA-Wähler zu einem „dauerhaften Teil der GOP-Koalition“ zu machen.

Lyons verlegt seit Jahren unter seinem Skyhorse-Imprint Kennedys umstrittene Bestseller, die unerprobte medizinische Behandlungen propagieren und behaupten, Impfschäden aufzudecken. Heute leitet er auch MAHA Action, den Lobbyarm der Bewegung, sowie den dazugehörigen MAHA PAC, der darauf abzielt, Dutzende von MAHA-Republikaner-Kandidaten bei den Midterms zu unterstützen.

Das Memo bezeichnete MAHA als ein „einmaliges politisches Geschenk an die GOP in einer Generation“, unterstrich aber die Verwundbarkeit der Bewegung. „Die Republikanische Partei mietet MAHA-Wähler“, hieß es darin. „Sie haben sich noch nicht entschieden, sie zu kaufen.“ Diese Wähler könnten zu Hause bleiben oder demokratisch wählen, wenn die GOP sich nicht verpflichte, MAHA-Themen stärker in den Mittelpunkt ihrer Plattform zu rücken, warnte das Memo.

Glyphosat: Dolchstoß für MAHA

Am 12. Februar, einen Tag nach Lyons‘ Memo, gab Kennedy bekannt, dass Chris Klomp, ein Unternehmer im Gesundheitswesen, der das Medicare-Programm bei den Centers for Medicare and Medicaid Services leitete, auch für den gesamten HHS-Betrieb zuständig sein würde. Die Ausweitung von Klomps Rolle wurde weithin als Versuch des Weißen Hauses interpretiert, das Chaos bei HHS einzudämmen. Es war keinen Moment zu früh, denn das angespannte Bündnis stand kurz vor seiner dunkelsten Stunde.

Weniger als eine Woche später erließ Trump eine Executive Order zum Pestizidwirkstoff Glyphosat – dem Hauptwirkstoff des Unkrautvernichters Roundup, der von der Weltgesundheitsorganisation als wahrscheinlich krebserregend eingestuft wird und gegen den Kennedy jahrelang als Umweltanwalt gekämpft hatte. Die Executive Order erklärte den Zugang dazu zu einem wesentlichen Bestandteil der Landwirtschaft und der nationalen Sicherheit und schlug vor, inländische Produzenten des Pestizidwirkstoffs vor Haftungsansprüchen zu schützen, um die US-amerikanische Herstellung zu sichern.

Es war eine verblüffende, totale Niederlage für die MAHA-Bewegung. Wie die Wellness-Influencerin Alex Clark dem „Wall Street Journal“ sagte: „Es fühlt sich an, als würde MAHA eine Trennung durchmachen oder hätte gerade erfahren, dass unser Ehemann eine Affäre hatte.“

Vier Tage später befürwortete Kennedy Trumps Executive Order und behauptete in einem Post auf X, sie „schütze zwei Säulen nationaler Stärke: unsere Verteidigungsbereitschaft und unsere Lebensmittelversorgung“. MAHA Action, die organisierte Jubeltruppe für Kennedy, feierte dann den „Sieg“, erklärte ihn zu einem „generationellen Pestizid-Ausstiegspfad“ und lobte ihn dafür, das große Ganze im Blick zu behalten.

Für jene, die skeptisch am Rand zugeschaut hatten, war Kennedys Billigung die Bestätigung, dass MAHA nicht nur ein leeres Vehikel für Reformen war, sondern tatsächlich einen „moralischen Deckmantel“ für rückschrittliche Umwelt- und Agrarpolitik bot, sagt Robyn O’Brien, die Verfechterin von Lebensmitteltransparenz. „Ich kann dazu nicht schweigen“, sagt O’Brien. „Jahrzehnte der Arbeit von Bürgern und Landwirten wurden mit einem Federstrich zunichte gemacht.“

Vapes und Verrat

Desai, der White-House-Sprecher, sagt, Trumps Executive Order zu Glyphosat sei keine Befürwortung des Produkts, sondern habe darauf abgezielt, „unsere nationale Sicherheit zu stärken und Amerikas jahrzehntelange Abhängigkeit von ausländischen Importen und Lieferketten zu beenden“.

Doch für viele in der MAHA-Bewegung war das Glyphosat-Debakel ein unübersehbarer Stinkefinger des MAGA-Weißen-Hauses. „Ich glaube nicht, dass die Regierung verstanden hat, wie extrem dieser Messerstich ins Herz von MAHA war“, sagt Kelly Ryerson, die unter dem Social-Media-Handle @glyphosategirl gegen Glyphosat kämpft. Kurz darauf folgte der nächste Schlag in die Magengrube.

Anfang Mai drängte das Weiße Haus die FDA, fruchtaromatisierte Vapes zu genehmigen – gegen den Protest von Behördenchef Marty Makary. Die FDA hatte die Produkte zuvor blockiert, aus Angst, sie würden junge Nutzer anlocken.

Der Schritt erfolgte nur wenige Tage, nachdem eine Tochtergesellschaft des Tabakkonzerns R.J. Reynolds am 30. April einem MAGA-Super-PAC fünf Millionen Dollar gespendet hatte und hochrangige Unternehmensleiter zwei Tage später mit Trump in seinem Golfclub in Florida zu Mittag gegessen hatten.

Der Druck, die fruchtaromatisierten Vapes zu genehmigen, veranlasste Makary – einen Kennedy-Vertrauten, der MAHA-Prioritäten verfochten hatte –, zurückzutreten. Ihm folgten weitere HHS-Beamte, die ihm loyal ergeben waren. Darunter war Rich Danker, der politisch ernannte HHS Assistant Secretary for Public Affairs, der in seinem Rücktrittsschreiben dennoch die „Genehmigung von E-Zigaretten-Aromen, die Kinder ansprechen und sie Nikotinsucht, Lungenschäden und einem höheren Krebsrisiko aussetzen würden“ als Grund anführte.

White-House-Sprecher Desai sagt, Trump habe „konsequent versprochen“, den Zugang zu Produkten zu erweitern, die „Erwachsenen helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Der einzige leitende Faktor hinter den Entscheidungen der Trump-Regierung ist erstklassige Wissenschaft.“

R.J. Reynolds antwortete nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

‚Wir sind tatsächlich entbehrlich‘

Kennedy hatte versprochen, als MAHA-Anführer der Unternehmenskorruption und dem ungebührlichen Einfluss, der Amerikaner im Verborgenen krank mache, ein Ende zu bereiten.

Doch trotz der idealistischen Ankündigungen beobachteten HHS-Beamte, wie die Behörde dem politischen Alltag nachgab. Nicht nur beugte sie sich den Hinterzimmerdeals des MAGA-Weißen-Hauses – sie gewährte auch einem wachsenden Kreis von Kennedy-Anhängern freundliche Behandlung, von Peptid-Verkäufern bis zu einem britischen Geschäftsmann, der ein Medizinprodukt gegen Schnarchen anpries, berichten zwei mit dem Strom an Gefälligkeiten vertraute Quellen.

Die MAHA-Elite, von innerhalb und außerhalb von HHS, versammelte sich monatlich montags zu Cocktailempfängen und Präsentationen auf Einladung im Privatclub Ned’s in der Nähe des Weißen Hauses. Kennedy und seine allgegenwärtige Stellvertreterin Spear ließen sich blicken, und Verbündete mit gesundheitsbezogenen Geschäftsinteressen drängten sich um eine Einladung, berichten zwei regelmäßige Gäste.

Günstlingswirtschaft im Ministerium

Innerhalb der Behörde sprangen manche manchmal vor der Schlange, angetrieben von Spear und anderen. „Es war nicht ungewöhnlich, dass Stefanie sich für ‚Hilfe‘ bei einem Problem meldete, wenn sie Druck auf CDC oder FDA ausübte, um gewünschte Ergebnisse für Freunde und Bekannte zu erzielen“, sagt der HHS-Insider. „Wir bekamen Nachrichten: ‚Stellt sicher, dass ihr dieses Meeting einrichtet.’“

Wie eine frühere Bundesgesundheitsquelle es formulierte, verteilte Spear Gefälligkeiten „wie ein Kardinal im Vatikan des HHS“.

Und dann gab es jene, die als Feinde galten, wie die American Academy of Pediatrics. Im vergangenen Dezember, fünf Monate nachdem die AAP die Behörde erstmals verklagt hatte mit der Behauptung, HHS-Änderungen an der US-Impfpolitik seien unwissenschaftlich und eigenmächtig, strich Kennedy Forschungs- und Behandlungsbeihilfen im Wert von 12 Millionen Dollar für die Organisation. „Das war ziemlich brutal“, sagt der HHS-Insider. „Es wurde nie gesagt: ‚Zielt auf sie ab‘, aber es war klar: ‚Niemand würde sich aufregen.’“

Nirgendwo war die politische Einmischung von der HHS-Spitze deutlicher als beim Impfberatungsausschuss ACIP, dessen Mitglieder Kennedy entlassen und dann durch jene ersetzt hatte, die seiner Aussage nach unabhängiger agieren würden.

Per Gesetz soll der ACIP einen „transparenten, evidenzbasierten Entscheidungsprozess“ nutzen, bei dem Mitglieder die Abstimmungssprache in Arbeitsgruppen selbst formulieren. Doch einige der von Kennedy ernannten neuen Ausschussmitglieder beschwerten sich bald untereinander in erbitterten Textnachrichten, dass HHS in ihre Beratungen eingreife.

Marionetten am Faden

Die Tagesordnung und die Abstimmungssprache kamen routinemäßig direkt aus Kennedys Büro, insbesondere von Spear und einem Berater, Dr. William „Reyn“ Archer III, einem Impfkritiker, der als Gesundheitsbeauftragter des Bundesstaates Texas gedient hatte. Es sei „ohne jede Vorrede präsentiert worden“, sagt ein Ausschussmitglied. Es war „Stefanie und Reyn, die das Verfahren kontrollierten“.

Ein HHS-Sprecher antwortete nicht auf Fragen zu politischer Einmischung und Günstlingswirtschaft.

Die Einmischung gipfelte bei der ACIP-Sitzung Anfang Dezember im CDC-Hauptquartier in Atlanta, als der Ausschuss kurz davor stand, eine seiner umstrittensten Abstimmungen abzuhalten: ob die Empfehlung, dass alle Säuglinge bei der Geburt eine Hepatitis-B-Impfung erhalten sollten, beendet werden solle. Spear und Archer änderten die Abstimmungssprache so oft, dass sie „keinen immunologischen Sinn mehr ergab“, berichtet das Ausschussmitglied.

„Dies ist die dritte Version der Fragen, die wir innerhalb von 72 Stunden erhalten haben, und wir versuchen, ein bewegliches Ziel zu bewerten“, erklärte Dr. Joseph Hibbeln, ein Psychiater und Ausschussmitglied, während der Beratungen und äußerte seine Bedenken über die fehlende Unabhängigkeit des Ausschusses. „Ich protestiere gegen die Beschreibung, dass die ACIP-Mitglieder bei der Entwicklung dieser Fragen konsultiert wurden.“

Wie Malone, der ehemalige mRNA-Forscher, der den Vorsitz der Sitzung führte, in einem unveröffentlichten Manuskript schildert, das ROLLING STONE vorliegt, handelte der Ausschuss nicht unabhängig: Der Sitzung gingen drei Tage Verhandlungen über die Abstimmungssprache voraus, an denen das Büro des Ministers, das Beratungsgremium des Weißen Hauses, HHS-Anwälte, CDC-Karrierebeamte und Ausschussmitglieder beteiligt waren, von denen einige aufgrund der Einmischung mit Rücktritt drohten.

„Die Abstimmungssprache durchlief mehr Entwürfe, als ich aus dem Gedächtnis rekonstruieren kann“, schreibt Malone und fügt hinzu, das Ergebnis sei ein „nicht standardisierter“ Prozess gewesen.

Am 5. Dezember stimmte der Ausschuss schließlich mit acht zu drei dafür, die universelle Hepatitis-B-Impfung bei der Geburt nicht länger zu empfehlen.

Gerichtliche Niederlage

Zwei Ärzte, die früheren ACIP-Ausschüssen angehört hatten, zeigten sich fassungslos darüber, dass Kennedys Stellvertreter die Abstimmungssprache eines unabhängigen Ausschusses diktierten. Dr. José Romero, ein Spezialist für pädiatrische Infektionskrankheiten, der dem ACIP-Ausschuss von 2014 bis 2021 angehörte und in seinen letzten drei Jahren den Vorsitz führte, sagt: „In all dieser Zeit habe ich nie direkt oder indirekt gehört, dass es Formulierungsänderungen aus dem Büro des Gesundheitsministers gab.“ Er sagt, dass die Abstimmung, sofern die ACIP-Mitglieder nicht ihre eigene Abstimmungssprache formulierten, „den Wunsch der Regierung“ widerspiegele und nicht den „des amerikanischen Volkes“, wie vorgesehen.

Während der Dezember-Sitzung beklagte der Ausschussvorsitzende Dr. Kirk Milhoan, ein pädiatrischer Kardiologe, sie seien „Marionetten an einem Faden und kein wirklich unabhängiges Beratungsgremium“. Seine Bemerkung, die er einem Kollegen während einer Mittagspause privat machte, wurde von einem Ton-Feed aufgezeichnet, den Sitzungsteilnehmer, darunter medizinische Organisationen, nutzten. Milhoan versuchte, seine Aussage zurückzunehmen, und behauptete gegenüber der Presse, er habe Branchengruppen gemeint, nicht HHS, die versuchten, den Ausschuss unter Druck zu setzen.

Einige Monate später äußerte Milhoan ähnliche Klagen in einem privaten Gruppen-Chat mit Kollegen, der ROLLING STONE vorliegt. „Ich war sehr offen gegenüber den höchsten Stellen, die ich erreichen konnte, bezüglich der Respektlosigkeit gegenüber diesem Ausschuss und des Risikos, viele Mitglieder zu verlieren, wenn nicht sehr bald klare Maßnahmen ergriffen werden“, schrieb er.

„Das ist ein Hochrisikospiel, und wir sind Bauern“, antwortete Malone.

Worauf Milhoan erwiderte: „Stimmt, wir sind tatsächlich entbehrlich, ähnlich wie Soldaten, die die Strände der Normandie stürmen.“

Milhoan sagt, da Ausschussmitglieder bedroht und verleumdet wurden, habe er mehr „physischen und beruflichen Schutz“ von HHS gefordert, und äußerte sich nicht zur politischen Einmischung.

Im Januar veröffentlichte HHS seine weitreichenden Empfehlungen, den Impfplan auf 11 statt 17 Krankheiten zu reduzieren. Doch im März erließ ein US-Bundesrichter in Boston eine einstweilige Verfügung, die Kennedys überarbeiteten Plan und die Arbeit des dysfunktionalen ACIP-Ausschusses blockierte. In seiner Entscheidung stellte der Richter fest, dass die Ausschussmitglieder „offenkundig unqualifiziert“ erschienen, wobei sechs von ihnen über „keinerlei einschlägige Impferfahrung oder -expertise“ verfügten.

Diese Brüskierung, der HHS öffentlich nicht widersprach, war für Malone der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Er trat zurück und erklärte in einer Textnachricht an die Mitglieder, die an die Medien durchgesickert war: „Hunderte von Stunden unbezahlter Arbeit, unglaublicher Hass aus vielen Ecken, feindliche Presse, interner Streit, als Waffe eingesetztes Leaking, Sabotage.“ Er fügte hinzu: „Ich habe Besseres zu tun.“

‚Es ist Zeit, sich zu trennen‘

Das Anden-Hantavirus, das in diesem Frühjahr ein unter niederländischer Flagge fahrendes Kreuzfahrtschiff heimsuchte, war – falls es eines Erinnerungszeichens bedurfte – eine gute Mahnung daran, dass Infektionskrankheiten gegenüber den Bedürfnissen kniffliger Koalitionsbildung gleichgültig sind.

Ende Mai berief sich Kennedy auf den Public Readiness and Emergency Preparedness Act, um Herstellern, die experimentelle Hantavirus-Behandlungen entwickeln, Haftungsschutz zu gewähren – ein rechtliches Instrument, das auch bei der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen eingesetzt wurde.

Doch der Schritt wurde prompt selbst von seinen engsten Verbündeten verurteilt. „Bobby, ich erinnere mich an so viele inspirierende Strategiegespräche während deines Wahlkampfs“, postete Del Bigtree, ein prominenter Impfgegner, auf X. „Haftungsschutz für Unternehmensinteressen für ein Virus, das drei von sieben Milliarden Menschen getötet hat, war keines davon.“

Gescheiterte Reinheitsprüfung

Wie die MAHA-Koalition auf die harte Tour lernt, ist Washington kein Ort für Reinheitsprüfungen. MAHA „kam mit so viel Tamtam, aber es ist eine unreife Bewegung. Sie ist nicht erfahren“, sagt ein aktueller HHS-Beamter. „Wenn etwas schiefläuft oder nicht im gewünschten Zeitrahmen geschieht, drehen sie sofort durch.“

Unter Kennedy scheint HHS jedoch nicht auf dem richtigen Weg zu sein, um Amerikaner wesentlich gesünder zu machen. Vermeidbare Infektionskrankheiten nehmen zu, während die Impfquoten sinken. Die USA sind dabei, ihren Masern-Eliminierungsstatus zu verlieren, wenn sich herausstellt, dass sie einen kontinuierlichen Ausbruch über 12 Monate hinweg nicht eindämmen konnten. Eine gefährliche Ebola-Variante, für die es keine bekannte Behandlung gibt, breitet sich unaufhaltsam in der Demokratischen Republik Kongo aus, doch Kennedy erhält kaum Briefings von CDC-Wissenschaftlern. Selbst die banalste Aufgabe des öffentlichen Gesundheitswesens – die Vorbereitung eines Grippeimpfstoffs für die kommende Saison – ist von Unsicherheit geprägt.

Unterdessen sind zahlreiche HHS-Behörden und wichtige Abteilungen innerhalb dieser führerlos und personell ausgedünnt. Es gibt derzeit keinen vom Senat bestätigten CDC-Direktor, FDA-Direktor, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases oder Surgeon General. Und bei der FDA ist der kommissarische Leiter ein wenig bekannter Anwalt, der dadurch zu Prominenz gelangte, Don Jr.s Jagdkumpan zu sein.

MAHA am Ende?

Selbst MAHAs vermeintliche politische Schlagkraft – und die Behauptung des MAHA PAC, er werde 100 Millionen Dollar für Kandidaten bei den Midterms einsammeln – hat sich eher als Rohrkrepierer erwiesen. Wie „Politico“ kürzlich berichtete, verfügt der Political Action Committee über weniger als 400.000 Dollar an verfügbaren Mitteln, und von den 40 Kandidaten, die er unterstützt hat, kandidieren die meisten für Staatsämter. Von den vier, die für den Kongress kandidieren, haben zwei sichere Sitze. „Die allgemeine Erwartung ist, dass, wenn die Republikaner die Kontrolle [über den Kongress] verlieren, das die Ausmistung des MAHA-Stalls bedeuten würde“, wie ein FDA-Beamter es formuliert.

Lyons, der MAHA Action leitet und Ko-Präsident des MAHA PAC ist, bezeichnet jede Vorstellung von nachlassender Unterstützung für MAHA oder seine Koalition mit MAGA als „verzweifeltes, falsches, konstruiertes Narrativ“. Die Koalition sei „stärker denn je“ und erziele „epische Siege“, die Amerikaner gesünder machten. „Die MAHA-MAGA-Koalition wird die Midterms 2026 gewinnen.“

Es kursieren hartnäckige Gerüchte, dass Kennedy nach den Midterms ersetzt werden könnte, möglicherweise durch Dr. Mehmet Oz, der als Administrator der Centers for Medicare and Medicaid Services eine weitgehend dramafrei geführte Behörde geleitet hat. Oz hat die Gerüchte abgewimmelt und öffentlich erklärt, Kennedy bleibe im Amt.

Doch in den trüben Fluren von HHS herrscht weit weniger Optimismus über Kennedys Zukunft und das Schicksal des MAHA-MAGA-Experiments. Dies sei „eine der dunkelsten Perioden des öffentlichen Gesundheitswesens in der Geschichte Amerikas“, sagt der HHS-Insider und fügt hinzu: „Auch wenn wir verheiratet sind, ist es Zeit, sich zu trennen.“