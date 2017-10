Management bestätigt Tod von Tom Petty: „Friedlich im Kreise seiner Familie verstorben“

Das Management von Tom Petty hat nun bestätigt: Der Musiker ist am Montag (02. Oktober) in Anwesenheit seiner Familie, Band und Freunde verstorben.

Offiziell heißt es von Manager Tony Timidriades: „Wir müssen schweren Herzens mitteilen, dass unser Vater, Bruder, Frontmann und Freund Tom Petty verstorben ist. Er erlitt am frühen Morgen einen Herzstillstand in seinem Zuhause in Malibu und wurde ins UCLA Medical Center gebracht, konnte aber nicht wiederbelebt werden. Er starb um 20.40 Uhr, umgeben von Familie, seinen Bandmitgliedern und Freunden.“

Pettys Tochter postete kurz nach der offiziellen Meldung ein Foto mit den Worten R.I.P.: