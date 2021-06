Måneskin live in Berlin im TikTok-Stream

Foto: AFP via Getty Images, KENZO TRIBOUILLARD. All rights reserved.

Måneskin haben nach ihrem durchaus überraschenden Triumph beim ESC im vergangenen Monat ganz Europa im Sturm erobert. Vor wenigen Wochen waren sie zwar auch kein Geheimtipp mehr, doch nun dürften die Italiener in kürzester Zeit zum Massenphänomen gereift sein.

Empfehlung der Redaktion ESC-Gewinner Måneskin erobern jetzt ganz Europa

Ausdruck davon sind drei Songs, die in den deutschen Singlecharts eingeschlagen sind: „I Wanna Be Your Slave“, „Beggin'“ und natürlich der Eurovision-Siegertitel „Zitti e Buoni“. Auch auf Spotify gehören „I Wanna Be Your Slave“ und „Beggin'“ zu den meistgestreamten Liedern.

Nach wie vor sorgen die Corona-Hygienemaßnahmen dafür, dass Konzerte kaum möglich sind. Dennoch besuchen Måneskin in dieser Woche Deutschland, um am Mittwoch (16. Juni) um 17 Uhr einen TikTok Livestream aus Berlin zu spielen.

Måneskin wollen roh, schnell und hart sein

Zu hören sein werden dabei zahlreiche Songs ihres aktuellen Albums „Teatro d’ira – Vol. I“, aufgenommen im Mulino Recording Studio in Acquapendente (Viterbo). Nach eigenen Angaben ist die roh, schnell und hart eingespielte Platte eine Hommage an die analoge Stimmung der 70er-Jahre-Bootlegs. Schon der Vorgänger, „Il Ballo della Vita“, holte in Italien übrigens Doppel-Platin.

Empfehlung der Redaktion Courtney Love schießt wütend gegen Dave Grohl und Trent Reznor

Måneskin wurden durch ihre Teilnahme in der Castingshow „X Factor“ bekannt. Die vier Bandmitglieder lernten sich einst in der Schule kennen und fanden 2016 als Musiker zusammen.