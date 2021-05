ESC-Gewinner Måneskin erobern jetzt ganz Europa

Produziert wurde „Future Past“ von Giorgio Moroder, DJ Erol Alkan und Mark Ronson.

Duran Duran werden am 22. Oktober nach sechs Jahren Pause ihr neues Studioalbum „Future Past“ veröffentlichen. Den Auftakt dazu feiern die Musiker an diesem Mittwoch (19. Mai) mit der ersten Singleauskopplung „Invisible.“ Ursprünglich war „Future Past“ schon vor Herbst 2021 geplant, doch coronabedingt verzögerte sich der Termin. Dem offiziellen Online-Shop der Band ist zu entnehmen, dass „Future Past“ insgesamt 12 neue Songs enthält und eine Reihe besonderer Gäste zu hören ist. Darunter Graham Coxon von Blur an der Gitarre, Mike Garson aus David Bowies Band am Klavier sowie Gesang von Lykke Li. Eine Deluxe-Edition des Albums enthält zudem drei Bonustracks,…