„Unsere Texte sind Mist“: Mick Jagger im großen ROLLING-STONE-Interview von 1968

Obwohl er einer der philosophischsten und intelligentesten Künstler der Gegenwart ist, Mick Jagger ist auch einer der wortkargsten. Seit Andrew Oldham sich aus den Angelegenheiten der Rolling Stones zurückgezogen hat, lastet die Verantwortung für die Leitung der Band auf Mick, sodass ihm wenig Zeit für andere Dinge bleibt, darunter Interviews, Fotoshootings und all die anderen Routinen eines Rockstars.

Dieses Interview und die Fotos – wahrscheinlich die besten von Mick Jagger in den letzten zwei oder drei Jahren – entstanden im Juni in den Geschäftsräumen der Rolling Stones in London. Das Interview führte Jonathan Cott, assistiert von Sue Cox.

Obwohl es sich nicht um die ausführlichsten und vollständigsten Fragen und Antworten handelt, ist es dennoch das bisher umfangreichste Gespräch mit Mick Jagger über die Rolling Stones – eines Tages wird der Rest ergänzt werden. Aber in der Zwischenzeit freuen wir uns, Ihnen dies als Vorgeschmack präsentieren zu können.

Als Erstes möchten wir über Ihre alten Songs wie „Poison Ivy“, „Route 66“ und …

„Poison Ivy“, haben wir den jemals aufgenommen? Oh ja, wir haben zwei Versionen davon aufgenommen. Ich weiß nicht, welche ihr habt, denn sie wurde hier [in England] nie veröffentlicht. Wo wurde sie in Amerika veröffentlicht?

Sie wurde nicht in Amerika veröffentlicht, sondern in England. Es war eine sehr frühe Aufnahme mit drei anderen Stücken, eine EP.

Richtig, „Bye Bye Johnny” und „Better Move On”. Das war die zweite Version.

Warum habt ihr am Anfang solche Songs ausgewählt?

Nun, wir waren noch Kinder, weißt du, einfach nur Kinder. Wir haben alles gemacht, und das hat uns Spaß gemacht. „Poison Ivy“ war in diesem Land unbekannt. Es war hier kein Hit von den Coasters, und andere Songs wie „Money“ waren völlig unbekannt.

Wie „I’m a King Bee“?

Nun, das war in Amerika ziemlich unbekannt. Ich meine, es gab viele dieser Hit-Platten in den Staaten, die hier niemand kannte, wir haben sie gespielt und danach fanden wir sie nicht gut, aber zu der Zeit war es genau richtig.

Aber die Stones haben diese Songs populär gemacht.

Nein, nicht wirklich. Alle haben solche Songs gemacht: The Beatles, The Hollies, The Searchers, alle. Ich kann nicht erklären, warum.

Stimmt es nicht, dass Sie mit Songs wie „Come On“ und „King Bee“ Slim Harpo und Chuck Berry für viele Amerikaner, die diese Art von Musik zuvor noch nie gehört hatten, wiederentdeckt haben?

Ja. Sie wussten nichts darüber, und deshalb haben wir aufgehört, Blues zu spielen. Wir wollten nicht ewig Blues spielen, wir wollten nur die Leute auf andere Leute aufmerksam machen, die sehr gut waren, und nicht selbst weitermachen. Man könnte also sagen, dass wir Blues gespielt haben, um die Leute zu begeistern, aber warum sie sich von uns begeistern lassen sollten, ist unglaublich dumm. Ich meine, was bringt es, uns „I’m A King Bee“ zu hören, wenn man Slim Harpo hören kann?

Hatten Sie damals schon vor, Schriftsteller zu werden und sich ganz den eigenen Sachen zu widmen, so wie Sie es getan haben?

Nein, darüber habe ich wirklich nicht viel nachgedacht.

Der Stilwandel kam, als Sie dachten, dass genug Leute auf Blues aufmerksam geworden waren?

Ich glaube, unser Wandel kam ungefähr zur gleichen Zeit, als viele Beat-Gruppen aufkamen. Als es noch keine Hit-Gruppen gab und die Beatles im Cavern spielten. Wir waren Blues-Puristen, die sehr kommerzielle Sachen mochten, aber nie auf der Bühne spielten, weil wir so schlecht waren und uns unserer Rolle als Blues-Puristen so bewusst waren, verstehen Sie? Damals kannte niemand jemanden. Wir kannten weder die Beatles noch die Animals oder die anderen Gruppen, aber wir spielten alle das gleiche Material. Wir waren immer total überrascht, wenn andere Leute das Gleiche machten wie wir. Das Problem war, dass das Publikum nichts von dieser Musik wusste, weil die Plattenfirmen jede Woche Hunderte von Singles herausbrachten, sodass die meisten Leute natürlich einen Großteil davon verpassten.

Was haben Sie als Erstes geschrieben?

Das erste war „Tell Me”. Nun, das war nicht das erste, was wir geschrieben haben, aber es war eines der ersten Stücke, die wir aufgenommen haben. Außerdem „As Tears Go By” und „That Girl Belongs To Yesterday”, das hier ein Hit von Gene Pitney war. Wir haben Balladen geschrieben, frag mich nicht warum.

Wie kam es dazu, dass Sie „I Wanna Be Your Man“ von den Beatles aufgenommen haben?

Nun, wir kannten sie damals schon und wir probten gerade, als Andrew [Oldham] Paul und John zum Proberaum mitbrachte. Sie sagten, sie hätten diesen Song, sie waren damals echte Draufgänger. Ich meine, die Art, wie sie ihre Songs an den Mann brachten, war großartig: „Hey Mick, wir haben diesen tollen Song“ [mit John-Lennon-Akzent]. Also spielten sie es uns vor und wir fanden, dass es ziemlich kommerziell klang, was genau das war, was wir suchten, also machten wir es wie Elmore James oder so. Ich habe es seit Ewigkeiten nicht mehr gehört, aber es muss ziemlich verrückt sein, weil es nie wirklich produziert wurde. Unser Manager zu dieser Zeit war ein 50-jähriger Fabrikbesitzer aus dem Norden [Eric Easton]. Es war total verrückt, aber es war ein Hit und klang auf der Bühne großartig.

Was ist in der Zeit zwischen diesem Song und „Satisfaction“ passiert?

Das ist eine lange Zeit. Ich weiß nicht, was passiert ist. Du sagst „I Wanna Be Your Man“ und ich habe es vergessen. Als Nächstes kam „As Tears Go By“. Als wir den Song geschrieben haben, hätten wir nie davon geträumt, ihn selbst zu singen. Wir haben ihn einfach Marianne [Faithfull] gegeben. Wir haben viele Songs für andere Leute geschrieben, von denen die meisten sehr erfolglos waren.

Haben Sie „As Tears Go By“ speziell für Marianne geschrieben?

Ja, aber ich könnte das nie wieder machen. Ich versuche es immer wieder, Nacht für Nacht. Dann haben wir „Not Fade Away“ gemacht und sind nach Amerika gegangen, und das war wirklich eine Veränderung.

Wie hat sich das auf euch ausgewirkt?

Nun, wir haben angefangen, wieder etwas mehr zum Blues zurückzukehren. Ich erinnere mich, dass wir in die Chess Recording Studios gegangen sind und all die alten Blues-Songs aufgenommen haben, die wir früher gespielt haben, von denen viele nie veröffentlicht wurden.

Wer war damals euer Produzent, Andrew?

Ja, aber er hatte keine Ahnung von Blues. Derjenige, der wirklich alles auf die Beine gestellt hat, war Ron Marlow, der Toningenieur von Chess. Er war bei allen Originalaufnahmen dabei gewesen. Wir haben „Confessin’ The Blues”, „Down The Road A Piece” und „It’s All Over Now” aufgenommen. Murray The K gab uns „It’s All Over Now”, was großartig war, weil wir ihn früher für einen Arsch gehalten hatten, aber er hat uns auf etwas Gutes gebracht. Es war eine großartige Platte von den Valentinos, aber kein Hit.

„Half-assed games”: Viele Discjockeys in den Staaten haben diesen Teil einfach rausgeschnitten.

Wirklich? Das wusste ich nicht. Ich weiß wirklich nicht, was in Amerika als unhöflich gilt, weil alles so anders ist, nicht wahr? Hier kann man amerikanische Ausdrücke verwenden und die Leute wissen nicht, was man sagt. Zensur ist seltsam.

Obwohl Sie schon mehrere Hits hatten, war „Satisfaction“ für die meisten Leute der Durchbruch. Gab es einen bestimmten Vorfall, der Sie zu diesem Text inspiriert hat?

Das war eigentlich Keith. Ich meine, es war seine Idee. Als wir anfingen, daran zu arbeiten, klang es wie ein Folksong, und Keith mochte es nicht besonders. Er wollte es nicht als Single veröffentlichen, weil er nicht glaubte, dass es gut ankommen würde. Das war das einzige Mal, dass wir uns uneinig waren.

Selbst als der Song fertig war, mochte er ihn nicht?

Ich glaube, Keith fand ihn etwas zu simpel. Ich glaube, er hat ihn sich nicht richtig angehört. Er war zu nah dran und fand den Riff einfach albern.

Hätten Sie gedacht, dass „Satisfaction“ zum Nummer-1-Hit dieser Ära werden würde?

Nein, überhaupt nicht.

Gedanken darüber gemacht, wie man einen Song schreiben soll, der daran anknüpfen kann?

Nein, das war mir egal. Wir wussten, dass er nicht so gut werden würde, aber na und?

Wo waren Sie, als Sie ihn geschrieben haben?

In Tampa, Florida, an einem Swimmingpool.

Viel auf Tour geschrieben?

Oh ja, immer. Das ist der beste Ort zum Schreiben, weil man sich voll darauf konzentrieren kann. Man kommt von einer Show zurück, isst etwas, trinkt ein paar Bier und geht einfach in sein Zimmer und schreibt. Auf Tour habe ich in zwei Wochen etwa zwölf Songs geschrieben. Das bringt einen auf viele Ideen. Zu Hause ist es sehr schwierig, weil man eigentlich nichts anderes machen will als lesen und solche Sachen.

Ich würde gerne eine persönliche Frage zu „Play With Fire” stellen. Da geht es um Spaß in Knightsbridge und Stepney, um ein reiches Mädchen, deren Vater weg ist, und es wird angedeutet, dass der Typ in dem Song nicht nur eine Affäre mit der Tochter hat, sondern auch mit der Mutter …

Ah, die Fantasie von Teenagern! Nun, man will immer eine Affäre mit seiner Mutter haben. Ich meine, das ist erregend.

Oft murmeln Sie beim Aufnehmen Ihre Texte. Ist das absichtlich so, als Stilmittel?

Das ist, wenn die schlechten Zeilen kommen. Ich meine, ich finde die Texte nicht so wichtig. Ich erinnere mich, als ich noch sehr jung war, das ist jetzt ganz ernst, habe ich einen Artikel von Fats Domino gelesen, der mich sehr beeinflusst hat. Er sagte: „Man sollte die Texte niemals ganz deutlich singen.“

Man hört wirklich „I got my thrill on Blueberry Hill“.

Genau, aber das ist das Einzige, was man hört, genauso wie man „I can’t get no satisfaction“ hört. Was er gesagt hat, ist allerdings wahr. Früher habe ich großen Spaß daran gehabt, Texte zu entschlüsseln. Ich versuche nicht, sie so unverständlich zu machen, dass niemand sie versteht, aber ich versuche auch nicht, sie verständlich zu machen. Ich mache es einfach so, wie es kommt.

Aus irgendeinem Grund denken die Leute nicht daran, dass Sie und Keith großartige Songwriter sind und dass Texte wie „Get Off Of My Cloud“ wirklich gut sind …

Oh, das sind sie nicht, sie sind Mist.

„Union Jacks and Windscreens“ … Das ist ein schönes Gedicht.

Das ist nichts Besonderes. Danke für das Kompliment, aber ich finde sie überhaupt nicht toll. Wenn jemand so sehr auf Texte steht, kann er sich die Noten kaufen, da steht alles drin, natürlich alles falsch, aber … Du solltest mal die Noten für „Dandelion” sehen, die haben ein ganz anderes Lied daraus gemacht!

Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie in The Ed Sullivan Show auftraten und den Text von „Let’s spend the night together“ in „Let’s spend some time together“ ändern musstest?

Ich habe nie „time“ gesagt. Wirklich nicht. Ich habe „mumble“ gesagt. „Let’s spend some mmmmm together, let’s spend some mmmmm together.“ Sie hätten es rausgeschnitten, wenn ich „night“ gesagt hätte.

Als Sie 1965 zum ersten Mal nach San Francisco kamen, veröffentlichten die Diggers eine Erklärung, in der sie die Stones als Verkörperung dessen bezeichneten, wofür sie standen: das Aufbrechen alter Werte. Das kam nach einer Reihe von Songs wie „19th Nervous Breakdown“, „Mother’s Little Helper“ und „Have You Seen Your Mother“ …

„Have You Seen Your Mother“ war wie der ultimative Freakout. Danach kamen wir zum Stillstand. Ich konnte einfach nicht mehr weitermachen, was hätten wir noch sagen können?

Aber offensichtlich haben diese Songs die Leute gestört, weil zum ersten Mal Rocksongs Dinge aussprachen, die zuvor nicht gesagt werden konnten, nicht nur auf sexueller Ebene wie in alten Blues-Songs „I’ll squeeze your lemon till the juice runs down your leg“ (Ich werde deine Zitrone auspressen, bis dir der Saft die Beine runterläuft). So weit geht man nicht, aber was Sie gesagt haben, war stark.

Ich mag den Song sehr, wir haben ihn oft gespielt. Das kommt davon, wenn man die ganze Zeit in Amerika ist. Alle diese Songs wurden in Amerika geschrieben. Es ist ein großartiger Ort zum Schreiben, weil man ständig mit allem bombardiert wird und gar nicht anders kann, als zu versuchen, es in irgendeiner Form auszudrücken. Ich finde, die Mothers of Invention machen das sehr gut. Man könnte niemals die Mothers sein, wenn man hier leben würde. Ich weiß nicht warum, man könnte es einfach nicht. Es ist auch alles hier, aber nicht so offensichtlich. Meiner Meinung nach spiegeln diese Songs einfach wider, was gerade los ist.

Was ist mit Leuten, die Ihre Songs als politische oder soziologische Statements sehen?

Nun, das ist interessant, aber es ist nur die Art der Rolling Stones, über ihre Gefühle zu schwadronieren.

Aber keine andere Band scheint das zu tun.

Doch, viele Bands tun das.

Welche andere Band hat jemals einen Song wie „19th Nervous Breakdown“ oder „Mother’s Little Helper“ geschrieben?

Nun, Bob Dylan.

Das ist nicht wirklich dasselbe.

Dylan hat einmal gesagt: „Ich hätte ‚Satisfaction‘ schreiben können, aber du hättest ‚Tamborine Man‘ nicht schreiben können.“

Das hat er zu Ihnen gesagt?

Nein, zu Keith.

Was hat er damit gemeint? Er hat Sie doch nicht herabsetzen wollen, oder?

Oh doch, natürlich wollte er das. Aber das war nur lustig, es war großartig. So ist er eben. Das stimmt, aber ich würde gerne Bob Dylan „I Can’t Get No Satisfaction“ singen hören.

Hat Ihnen Otis Reddings Version gefallen?

Ja, ich fand sie gut, aber … nicht … nun, ich fand sie gut. Ich finde sie toll, weil sie irgendwie … nein, ich sage es nicht. Nun, der Sound war toll und er war toll, als er anfing zu singen, aber dann ging es irgendwie in „oooh, aaah, gotta gotta gitta“ über, was toll ist, weil das sein Ding ist, aber ich mag Aretha Franklin besser. Ich fand es sehr aufregend, dass Otis das geschnitten hat.

Ihre über Mädchen wie „Out Of Time“, „Please Go Home“, „Got to Get Away“, „Yesterdays Papers“, „Lady Jane“ und viele andere wie „Back Street Girl“ wirken eher bitter und gemein, während „She Smiled Sweetly“, „Ruby Tuesday“ und „Like A Rainbow“ alle von mystischen Mädchen handeln.

Das sind andere Mädchen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass sie für sich selbst sprechen. Das sind alles sehr unüberlegte Songs. Ich schreibe sie und schaue sie mir nie wieder an.

Aber es klingt, als ob Sie es in dem Moment ernst gemeint haben.

Nun, das habe ich auch, so ist das eben. Diese Songs spiegeln den Tag wider und ein paar dumme Mädchen, die mich nervten. „Lady Jane“ ist ein total seltsamer Song. Ich weiß selbst nicht so recht, worum es darin geht. Alle Namen sind historisch, aber es war mir gar nicht bewusst, dass sie aus derselben Epoche stammen.

„Satanic Majesties Request“ ist wahrscheinlich die umstrittenste LP, die ihr je herausgebracht habt, die Leute haben sie entweder gehasst oder geliebt. Sie scheint eher ein persönliches Statement zu sein als eine Sammlung von Songs. Was war eure ursprüngliche Idee hinter diesem Album?

Gar keine. Wir hatten absolut keine Idee. Nein, es ist falsch zu sagen, dass es keine Idee gab oder gibt, es gab eine, aber sie war komplett extern. Es entstand über einen so langen Zeitraum, dass es sich schließlich einfach entwickelte. Das erste, was wir machten, war „She’s A Rainbow“, dann „2000 Light Years From Home“, dann „Citadel“, und je weiter wir kamen, desto verrückter wurde es. Dann machten wir „Sing This Song All Together“ und „On With The Show“, „The Lantern“ und dann Bills Song [„In Another Land“]. Die Produktion dauerte fast ein ganzes Jahr, nicht weil es so unglaublich komplex war, dass wir ein ganzes Jahr dafür brauchten, sondern weil wir so fertig waren.

Das war das Jahr, in dem es zu mehreren Verhaftungen kam.

Ja, das hat viel Zeit gekostet, außerdem wussten wir nicht, ob wir einen Produzenten hatten oder nicht. Manchmal tauchte Andrew auf, manchmal nicht. Wir wussten nie, ob wir im Gefängnis landen würden oder was sonst passieren würde. Keith und ich haben uns nie hingesetzt und uns gegenseitig die Songs vorgespielt. Wir haben das Album einfach so gemacht, wie es ist.

Waren Sie glücklich, als es fertig war?

Ich war glücklich, ja. Ich habe erleichtert aufgeatmet, weil wir es endlich fertig hatten. Es ist einfach da, man kann es nehmen oder lassen.

Wurden einige der Songs nach Ihrer oder Brians Verhaftung geschrieben?

Ich bin mir sehr bewusst, dass sich das in keinem der Songs widerspiegelt. Dass sie nicht alle von Polizisten handeln, wie es durchaus der Fall hätte sein können. Aber es ist ein Album wie „Aftermath“, aber „December’s Children“ ist kein Album, es ist nur eine Sammlung von Songs.

Gibt es ein Album, das Sie für Ihr bestes halten?

Nein. Ich mag unser erstes Album sehr, weil es all das enthält, was wir früher auf der Bühne gemacht haben. Dann mag ich „Aftermath“, weil ich die Songs mag, auch wenn mir die Umsetzung einiger Songs nicht gefällt.

… Was ist mit „Between The Buttons“?

Das gefällt mir nicht so gut.

Warum?

Ich weiß nicht, es ist einfach nicht gut. „Back Street Girl“ ist so ziemlich das Einzige, was mir gefällt.

Kommen wir noch einmal kurz auf „Satanic Majesties“ zurück. Mir ist aufgefallen, dass das ganze Album von einer Stimmung des Schlafens und Träumens durchzogen ist.

Ich habe irgendwo gelesen, dass es eigentlich vom Reisen handeln sollte, was auch seltsam ist, wenn man es so betrachtet. Was hast du gehört? Träumen und Aufwachen? Ich weiß nicht, vielleicht ist es das. Das ist toll, wenn du das so verstehst, das ist fantastisch.

Es scheint auch bestimmte Wörter zu geben, die wie rituelle Objekte immer wieder auftauchen, zum Beispiel „light“, „high“ und „flower“. Ist das nur meine Interpretation oder war das beabsichtigt?

Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist wirklich sehr seltsam und hat nichts mit mir zu tun. Es enthält keine Songs, alle Texte sind sehr obskur, nein, das sind sie eigentlich nicht. „2000 Light Years“ ist keiner. Das ist mein Lieblingssong, aber in Stereo klingt er mies.

Hast Sie das Gefühl, dass „Satanic“ der erster Versuch war, Musik im Stil von „Strawberry Fields“ zu machen?

Nun, es ist ein sehr berauschendes Album, sehr spacig.

Was können wir von eurem neuen Album „Beggars Banquet” erwarten?

„Jumpin’ Jack Flash” ist das Einfachste, was wir dieses Mal gemacht haben, obwohl es vielleicht nicht auf dem Album sein wird. Es gibt ein paar Country-Songs, weil wir Country-Musik schon immer mochten.

Wurdet ihr von The Byrds und Dylan mit ihren Country-Alben beeinflusst?

Ja, aber Keith war schon immer Country. Das war sein Ding. Wir halten Country-Songs leider immer noch für einen Witz. Wir wissen nicht wirklich etwas über Country-Musik, wir spielen nur damit. Wir kennen uns nicht gut genug aus, um es zu beurteilen. Ich denke, es wird ein gutes Album werden.

Würden Sie gerne wieder auf der Bühne stehen?

Ich würde gerne, aber der Gedanke, auf die Bühne zu gehen und „Satisfaction”, „Paint It Black”, „Jumpin’ Jack Flash” und sechs andere Songs zu spielen, reizt mich einfach nicht.

Was wäre, wenn Sie ein ruhiges und aufgeschlossenes Publikum hätten?

Ich glaube nicht, dass das so sein wird. Ich würde gerne auftreten, und ich glaube, die Stones würden das auch, aber wir stecken fest, weil wir finden, dass es nicht gut ist, wenn alle sitzen und still sind. Ich möchte nicht, dass irgendjemand etwas tun muss. Ich finde, sie sollten tun, was sie wollen. Popkonzerte sind einfach eine Versammlung von Menschen, die Spaß haben wollen, und ich glaube nicht, dass sie wirklich einen höheren Sinn haben.

Die Leute sagen, dass das Publikum heute zuhört, aber was hört es? Die Rolling Stones auf der Bühne sind nicht das Boston Pops Symphony Orchestra. Das ist nur eine Menge Lärm. Auf Platte kann das ganz musikalisch klingen, aber auf der Bühne ist das keine virtuose Darbietung. Es ist Rock ‚n‘ Roll, sehr guter Rock ‚n‘ Roll, aber nichts weiter.

Es ist schwer vorstellbar, dass Sie Ihre sexy Show abziehen und herumhüpfen, während alle anderen still dasitzen und zuhören.

Richtig. Ich möchte auf keinen Fall auf die Bühne gehen und dort wie Scott Walker stehen und mich wichtig machen. Ich kann kaum singen, weißt du, was ich meine? Ich bin kein Tom Jones, und das ist mir auch völlig egal. Das Ganze ist eine sehr einfache Performance, es ist aufregend, und genau so sollte es sein. Die Vorstellung, das alles noch einmal zu machen, ist langweilig. Ich würde sehr gerne jemanden haben, der eine Show mit uns produziert. Das würde mir gefallen, das würde ich wirklich gerne machen.

Haben Sie jemals Schuldgefühle, wenn Sie auf die Bühne gehen, auf diese kleinen Mädchen zeigen und „Everybody Needs Somebody“ singen, obwohl Sie sie eigentlich gar nicht wollen?

Natürlich will ich sie.

Was für eine Show würden Sie gerne mit einem Produzenten machen?

Mit „produziert“ meine ich nicht glatt und kitschig, sondern verrückt und wild. Etwas, das die Spannung noch steigert. Ich fand die Show in Wembley toll [Die Stones spielten zwei Songs als Überraschung für das Publikum, das gekommen war, um Mick den Preis des „New Music Express“ als „beste R&B-Gruppe des Jahres“ entgegenzunehmen], aber es waren nur zwei Songs, mehr konnte ich nicht auf die Beine stellen. Vielleicht können wir etwas auf die Beine stellen, wenn wir das neue Album fertig haben und zwölf neue Songs spielen können.

Sie fane jetzt mit Filmen an, oder?

Ja, mit Filmen kann man viel machen.

Wie ist es, mit Jean-Luc Godard, dem Regisseur, zu arbeiten?

Ich kenne ihn nicht sehr gut. Godard ist ein sehr netter Mann. Ich habe alle seine Filme gesehen und finde sie groovy.

Worum geht es in „One Plus One”?

Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß, dass er mit Farbfilmen dreht, die Astronauten beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verwenden. Ich meine, er ist total verrückt. Ich finde die Idee für den Film großartig, aber ich glaube nicht, dass er so sein wird, wenn er fertig ist.

Was hat Godard von seiner Idee erzählt?

Nun, seine [Godards] Frau spielt die Hauptrolle. Sie kommt nach London und wird von einem Spade Cat total fertiggemacht. Sie gerät in Drogen oder so etwas. Jedenfalls, während sie fertiggemacht wird, sehen wir die Rolling Stones, die im Aufnahmestudio ausflippen und diese Geräusche machen.

Godard hat uns zufällig an zwei sehr guten Abenden erwischt. Er könnte zwei Wochen lang jeden Abend gekommen sein und uns nur dabei beobachtet haben, wie wir uns mit ausdruckslosen Gesichtern ansahen, und das wäre dann die gleiche Seite der Medaille gewesen wie die Frau, die sich selbst zerstört, und wir, die wir gelangweilt dasitzen.

Eines Abends brachte er uns dazu, diesen Song namens „Sympathy For The Devil“ immer und immer wieder zu spielen. Er begann wie ein Folk-Song, ähnlich wie „Jigsaw Puzzle“, aber das gefiel uns nicht, also probierten wir weiter und änderten ihn, bis schließlich ein Samba daraus wurde. Godard hat also das ganze Stück von Anfang bis Ende. Das wollte ich schon immer mal in einem Film machen. Für die meisten Leute ist das wahrscheinlich sehr langweilig, aber wenn er mit dem Schnitt fertig ist, wird es großartig.

Wann soll „The Performance” beginnen?

Irgendwann im August.

Wurde das Drehbuch nicht speziell für Sie geschrieben?

Ja, es ist sehr stark von mir geprägt. Ich werde es machen, wenn ich kann, anders als ich selbst. Ich meine, er ist ich, der ich auf dem Albumcover bin. Er soll ein großartiger Schriftsteller sein, wie Dylan. Aber er ist völlig in sich selbst versunken, eigentlich ist er ein schrecklicher Mensch.

Wie finden Sie es, auf der Bühne zu schauspielern, im Gegensatz zum Singen?

Ich weiß nicht. Beides sind nur Projektionen deines Egos, das du eigentlich nicht haben solltest, aber ohne das du nicht auskommst. Ohne Ego kann man jedenfalls nicht schauspielern, deshalb hatte Maharishi so große Probleme. Die Figur in dem Film hat dieses fantastische Ego, was okay ist, weil ich das darstellen kann. Wenn die Leute das Gefühl haben, dass du mit ihnen da draußen bist, und wenn du dich stark präsentierst, dann schaffst du es. Man muss nur selbstbewusst auftreten, selbstbewusst sein und an die Rolle glauben, dann ist alles cool.

Glauben Sie an eine Filmkarriere?

Nein, nicht wirklich. Wir drehen im November einen weiteren Film, der fantastisch ist. Er heißt „The Maxigasim”. Ich kann noch nicht viel darüber sagen, aber er ist großartig.

Wer führt Regie?

Ein paar Freaks.

Was haben Sie von „2001“ gehalten?

Es war einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Es ist ein sehr kommerzieller Film. Mich hat das Publikum mehr beeindruckt als der Film. Die Leute sind bei den gruseligen Stellen immer rausgegangen, weil sie es einfach nicht ausgehalten haben. Ich glaube, der Sinn des Films ist, dass er [Kubrick] das Ganze dem Massenpublikum vermitteln will. Er ist unglaublich daran interessiert, all diese Spiele mit den Raumschiffmodellen und so weiter zu spielen, das ist sein Ding, aber das ist nebensächlich. Der Sinn ist, alle auszuflippen, was ihm sehr gut gelingt. Aber wenn man das alles schon durch hat, kann man sich den anderen Ebenen zuwenden.

Wenn man das nicht hat, wird man total verrückt, weil man die ganze Zeit durch all diese Telefonanrufe und Plastikschuhe in die Realität zurückgeholt wird und denkt: „Ach, es ist eigentlich genau wie zu Hause, alles ist gut.“ Er lässt einen sich damit identifizieren. Ich meine, die Toilettenszene ist das Beste, sie ist so schrecklich. Er hat so viel Zeit damit verbracht, dass es fast herzzerreißend ist. Es ist, als würde er sagen: „Bringt es diesen Leuten rüber, aber gebt ihnen ein bisschen Erleichterung.“ Dann passiert am Ende alles. Man hat den Stein vergessen, sobald man das Space Hilton betritt, man könnte denken, es war ein böser Traum, bis er ihn wieder ins Spiel bringt.

Die Kommentare der Leute sind das Beste: „Man braucht viel Fantasie, um den Film zu verstehen“, „Das ist eine Millionen-Dollar-Inszenierung“.

Ich habe ein kleines Mädchen aus dem Kino kommen hören, das sagte, die Platte sei nur ein großer Block Haschisch gewesen. Das ist fantastisch!

Fällt es Ihnen schwer, keine Privatsphäre zu haben?

Schwer? Nein, es ist wirklich schön und einfach. Das einzige Problem ist die Polizei. Das ist wirklich nervig. Wenn man einmal Ärger mit der Polizei hat, hat man immer Ärger, und das war’s dann. Früher hatten wir nie Ärger, und sie waren immer sehr nett zu uns. Sie sollten sich um die Menschen kümmern und amerikanische Touristen vom Picadilly Circus fernhalten. Das ist das einzige Problem, aber das hat nichts mit mir zu tun.

Haben Sie das Gefühl, dass die Polizei sich gezielt daran gemacht hat, die Stones zu schikanieren?

Nun, das war schon immer so. Vor all dem Ärger waren es nur die langweiligen Zeitungen, aber wenn die Polizei sich einmischt, kann das sehr nervig werden. Sie haben die Mittel, um einem das Leben schwer zu machen, wenn sie wollen. Die Zeitungen können nur aus ihren betrunkenen Stammlokalen wie dem Wig & Feather Club schreien, aber sie können nichts tun, die Polizei schon.