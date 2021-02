Marilyn Manson verliert TV-Rollen in „American Gods“ und „Creepshow“

„Solange die Missbrauchsvorwürfe im Raum stehen, werden wir alle Songs des US-Rockers aus dem Programm nehmen,“ so der Geschäftsführer des Senders.

Am Montag (01. Februar 2021) teilte die Schauspielerin Evan Rachel Wood ein öffentliches Statement auf Instagram, in dem sie schwere Vorwürfe gegen ihren Exfreund Marilyn Manson erhebt. In dem Post heißt es: „Der Name meines Peinigers ist Brian Warner, der Welt auch als Marilyn Manson bekannt. Er fing an, mich zu groomen, als ich ein Teenager war und missbrauchte mich jahrelang auf schreckliche Weise. Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und zur Unterwerfung manipuliert.“ Sie sei es Leid, „in Angst vor Vergeltung, Verleumdung oder Erpressung zu leben“, so Wood. Kurz nach ihrem Statement haben sich auch weitere Frauen an die Öffentlichkeit…