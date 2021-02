Marilyn Manson: Senatorin fordert FBI-Ermittlungen gegen den Musiker

„Westworld“-Star Evan Rachel Wood und weitere Frauen werfen Sänger Marilyn Manson Grooming, Manipulation und Missbrauch vor.

Die US-Schauspielerin Evan Rachel Wood („Westworld“) erhebt Vorwürfe gegen Marilyn Manson. Sie wirft ihm Grooming, Manipulation und Missbrauch vor. Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach von gewalttätigen Beziehungen berichtet, ist jedoch nie spezifischer darauf eingegangen. Am Montag (1. Februar) enthüllte sie im Rahmen eines Instagram-Posts nun den Namen ihres Peinigers: „Der Name ist Brian Warner, der Welt auch als Marilyn Manson bekannt.“ Nachfolgend heißt es in ihrem Post: „Er fing an, mich zu groomen, als ich ein Teenager war und hat mich jahrelang schrecklich missbraucht. Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und in die Unterwerfung manipuliert. Ich bin es…