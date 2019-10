Das wird Sie auch interessieren





Die Leser der Superhelden-Comics von DC und Marvel kennen sich aus mit Begriffen wie „Goldenes Zeitalter“ und „Silbernes Zeitalter“. Sie deuten darauf hin, dass die Heroen dieser größten, rivalisierenden Verlage Höhe- und Tiefpunkte kannten. Und wie bei vielem im Leben ist der Untergang schon im größten Triumph angelegt.

Vielleicht könnte es so auch Marvel gehen, das im Rücken von Disney mit Filmen wie den „Avengers“ oder „Spider-Man“ von einem Box-Office-Erfolg zum nächsten düst. Aber möglicherweise verlieren die aufwendigen Produktionen inzwischen nach und nach ihre Fürsprecher außerhalb des Fan-Publikums. Das deutete sich zumindest mit dem heftigen Streit an, den Meisterregisseur Martin Scorsese vom Zaun brach, als er Marvel-Filmen absprach „Kino“ zu sein und sie eher mit „Freizeitparks“ verglich.

Das sitzt doppelt, wenn man sich daran erinnert, dass es vor allem die Cineasten und große Filmemacher waren, die in den letzten Jahren den Comic-Filmen von „The Dark Knight“ bis „Captain Marvel“ attestierten, grandiose Geschichten zu erzählen und wesentlich komplexer inszeniert zu sein als früher.

Was hat man davon, einen Film immer und immer wieder zu sehen?

Scorsese forderte auch die Kinobesitzer auf, sich von den Blockbustern zu emanzipieren und „narrative Filme“, wie er es nannte, über den kurzfristigen Superhelden-Erfolg zu stellen. „Wir sollten nicht von ihnen eingenommen werden“, verdeutlichte er.

Jetzt hat ein weiterer berühmter Filmemacher, Francis Ford Coppola, ins selbe Horn geblasen und scharfe Kritik an den Marvel-Filmen geübt. Während sich der „Apocalypse Now“ und „Pate“-Regisseur am vergangenen Wochenende in Lyon (Frankreich) aufhielt, um den prestigeträchtigen Prix-Lumière-Preis entgegenzunehmen, nahm er das Angebot eines Journalisten gerne an, der ihn auf die Debatte ansprach, und nannte Marvel-Filme „abscheulich“.

Coppola laut „France 24“: „Wenn Martin Scorsese sagt, dass die Marvel-Filme kein Kino sind, hat er Recht, denn wir erwarten, dass wir etwas vom Kino lernen, wir erwarten, dass wir etwas gewinnen, etwas Aufklärung, etwas Wissen, etwas Inspiration. Ich weiß nicht, ob jemand etwas davon hat, wenn er den gleichen Film immer wieder sieht.“

Wenn sich also die ersten guten Geister des Kinos von Marvel (und natürlich auch DC und all den anderen Comic-Filmabenteuern) abwenden, vielleicht ist die „Goldene Ära“ des Comic-Films schneller vorbei, als man heute glauben würde.