Trump scheint das Krankenhaus ziemlich oft aufzusuchen

Donald Trump hat am Dienstag erneut das Krankenhaus aufgesucht – wieder einmal für eine angeblich „routinemäßige“ medizinische Untersuchung, wie das Weiße Haus mitteilte. Trump verbrachte den Vormittag im Walter Reed National Military Medical Center, wo er seine „jährliche Zahn- und Gesundheitskontrolle“ erhielt.

Das dürften die wenigsten wissen: Das Sanitätszentrum des Weißen Hauses hat einen eigenen Zahnarzt, der routinemäßige Behandlungen für frühere Präsidenten und Mitarbeiter durchführt. Die Begründung für Trumps Besuch in Walter Reed wirkte dennoch besonders fadenscheinig – hatte der Präsident doch erst Anfang des Monats einen Zahnarzttermin bei seinem persönlichen Arzt in Florida, und die Häufung der Gesundheitschecks in seiner zweiten Amtszeit gibt zusätzlich zu denken.

Alles sei bestens verlaufen, versicherte Trump. „Habe gerade meinen halbjährlichen Gesundheitscheck im Walter Reed Military Medical Center abgeschlossen“, schrieb der Präsident. „Alles war PERFEKT. Danke an die großartigen Ärzte und das Personal! Auf dem Weg zurück ins Weiße Haus. Präsident DJT.“

Drei Besuche in einem Jahr

Trump hat Walter Reed in etwas mehr als einem Jahr dreimal besucht. Im nächsten Monat feiert er seinen 80. Geburtstag mit einem UFC-Event vor dem Weißen Haus – und die Fragen nach dem Gesundheitszustand des ältesten jemals vereidigten Präsidenten der amerikanischen Geschichte lassen sich kaum noch ignorieren.

Am Wochenende trat Trump bei einer Memorial-Day-Feier auf und trug dabei den schlecht verblendeten Klumpen Foundation auf seiner Hand, der inzwischen fast so allgegenwärtig ist wie seine amerikanische Flaggenanstecknadel. Das Make-up soll Blutergüsse auf dem Handrücken kaschieren, für die das Weiße Haus widersprüchliche Erklärungen geliefert hat – darunter zu häufiges Händeschütteln, eine hohe Dosis „großes Aspirin“ und die Behauptung, Trump habe sich genau diese Stelle an Tischen gestoßen.

Zu den wiederholten Gesundheitschecks und den rätselhaften blauen Flecken kommt hinzu, dass der alternde Präsident offenbar auch in Meetings und bei öffentlichen Auftritten einzunicken scheint. Bei der Memorial-Day-Veranstaltung auf dem Arlington-Nationalfriedhof schien Trump ein kurzes Nickerchen zu machen, während Verteidigungsminister Pete Hegseth die versammelte Menge ansprach. Auch bei Kabinettssitzungen, Dokumentenunterzeichnungen sowie einer Reihe öffentlicher Termine und Treffen im Oval Office soll der Präsident gedöst haben.

Kognitive Tests und Eigenlob

Trump, der seinen Vorgänger lange als alten Mann verspottet hatte, der den Anforderungen des Amtes nicht gewachsen sei, sieht sich nun mit seinem eigenen rapiden Alterungsprozess konfrontiert – und besteht darauf, dass alles in Ordnung ist. Vergangene Woche prahlte er erneut damit, bei seinen kognitiven Tests glänzend abgeschnitten zu haben. „Die Fragen waren knifflig. Sie zeigen einen Bären, eine Schlange, einen Elefanten und ein Pferd – nennen Sie das Pferd“, rezitierte Trump als Teil einer oft wiederholten Einlage, die seine geistige Schärfe belegen soll.

In einer Stellungnahme gegenüber PBS News bekräftigte das Weiße Haus diese Woche: „Präsident Trump ist der schärfste und zugänglichste Präsident in der amerikanischen Geschichte, der unaufhörlich daran arbeitet, Probleme zu lösen und seine Versprechen einzuhalten, und er erfreut sich bester Gesundheit.“

Trump und das Weiße Haus haben eine lange Tradition überschwänglicher Aussagen zur Gesundheit des Präsidenten – sowohl während seiner ersten Amtszeit als auch seit seiner Rückkehr ins Amt. Im April 2025 veröffentlichte die Regierung einen Gesundheitsbericht, der Trumps „häufige Siege bei Golfturnieren“ hervorhob und ihn als außergewöhnlich gesund einstufte – abgesehen von einer Narbe am Ohr, das 2024 während des Wahlkampfs von einer Kugel gestreift worden war.

Diagnosen und Widersprüche

Monate später, im Juli, räumte das Weiße Haus inmitten von Fragen über anhaltende sichtbare Schwellungen an Trumps Beinen ein, dass bei ihm eine „chronisch-venöse Insuffizienz“ diagnostiziert worden sei – ein bei älteren Menschen verbreitetes Leiden. Im Herbst, nachdem über das Labor-Day-Wochenende Verschwörungstheorien über eine schwere Erkrankung oder gar seinen Tod in den sozialen Medien kursierten, schrieb Trump auf Truth Social, er sei am Leben und habe sich „NIE BESSER GEFÜHLT“.

Im Oktober suchte der Präsident Walter Reed erneut auf und prahlte damit, einen weiteren IQ-Test mit Bravour bestanden zu haben – dabei handelte es sich bei dem tatsächlich durchgeführten Test um ein Verfahren, das üblicherweise zur Demenzvorsorge eingesetzt wird. Später gab er bekannt, einen CT-Scan erhalten zu haben – nachdem er den Eingriff zuvor als MRT beschrieben hatte.

Das Weiße Haus und Trump mögen darauf bestehen, dass er in Topform ist, während er erneut ins Krankenhaus aufbricht – doch die Amerikaner haben Augen im Kopf, und offensichtlich stimmt nicht alles mit dem Präsidenten.