Lena Meyer-Landrut hat einen Auftritt wegen Krankheit abgesagt. Am Sonntagabend sollte sie eigentlich beim Festival Ansbach Open in Mittelfranken auftreten. Aber die Organisatoren des Festivals teilten auf ihrer Internetseite mit: „Aufgrund eines medizinischen Notfalls kann Lena heute Abend leider nicht bei uns in Ansbach auftreten.“ Stattdessen wird die Leony eine verlängerte Einzelshow spielen. Was genau Meyer-Landrut erlitten hat, ist nicht bekannt.

Die Veranstalter des Festivals Ansbach Open, das vom 19. bis 21. Juli stattfindet, teilten mit: „

Liebe Besucher und Besucherinnen,

aufgrund eines medizinischen Notfalls kann LENA heute Abend leider nicht bei uns in Ansbach auftreten. Von daher haben wir ein paar Updates für euch:

➡️ Die Türen öffnen sich leicht verspätet um 18 Uhr,

statt wie geplant 17:30 Uhr LEONY wird dafür ab ca. 19:30 Uhr eine verlängerte

Einzelshow spielen!

➡️ Wegen einer möglichen, partiellen Rückerstattung melden wir uns in den kommenden Tagen und bitten um Verständnis sowie Geduld. Jetzt wünschen wir

Lena erst einmal gute Besserung und LEONY und euch eine tolle Show zum Abschluss der Ansbach Open.“

Meyer-Landrut hatte ihre Konzertreise erst am Samstag in Plauen wieder aufgenommen, musste nun aber erneut eine Pause einlegen. Anfang Juli hatte sie auf Instagram geschrieben: „Langsam wieder auf’m Damm. – Einige Tage Pause und Ruhe mussten sein.“ Sie bedankte sich für die Genesungswünsche und ist derzeit mit ihrem neuen Album „Loyal to Myself“ auf Tour.

Zuletzt kriselte es stark im November 2023 bei Lena. Nachdem sie am zweiten Advent noch ein glamouröses Foto von einem Shooting auf Instagram gepostet hatte, folgte kurz darauf ein weniger erfreuliches Bild von Lena Meyer-Landrut. Die Sängerin teilte ihren Fans mit, dass sie in die Notaufnahme musste und es ihr allem Anschein nach gar nicht gut geht.

„Reality Check“

„Ich saß gestern in der Notaufnahme und liege jetzt so flach wie schon lange nicht mehr“, schrieb sie in ihre Instagram-Story. Zu ihrem, wie sie es nennt „Reality Check“, zeigt sie ein Bild, wie sie in Hoodie und Leggings sichtlich erschöpft im Gang eines Krankenhauses sitzt.

Back in bed

Warum genau sie sich in ärztliche Behandlung begeben musste, verrät die Sängerin zwar nicht, meldet sich aber nach ein paar Stunden mit einem Update bei ihren Follower:innen. Sie liege wieder zu Hause im Bett und vertreibe sich die Zeit mit der Doku-Serie „ECHT – Unsere Jugend“.