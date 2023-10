Lena kommt 2024 auf Deutschland-Tour: Die Termine

Foto: Redferns, Frank Hoensch. All rights reserved.

Lena Meyer-Landrut, kurz LENA, hat angekündigt, dass sie im Sommer 2024 wieder auf Deutschland-Tour kommen wird. Nachdem die vorherige Tournee aufgrund der Pandemie gestrichen werden musste, kommt sie dafür im kommenden Jahr nach Leipzig, Berlin, Hamburg, Bielefeld, Köln und Dresden.

Die Tickets gibt es ab Mittwoch (18. Oktober) um 10 Uhr im „Ticketmaster“-Presale.

LENA – Die Live-Auftritte der Deutschland-Tour

01.06.2024, Leipzig – Haus Auensee

02.06.2024, Berlin – Tempodrom

03.06.2024, Hamburg – Stadtpark Open Air

05.05.2024, Bielefeld – Lokschuppen

06.06.2024, Köln – Palladium

07.06.2024, Dresden – Konzertplatz Weißer Hirsch

Neues von Lena

Dass es in diesem und nächstem Jahr Neues von der 32-Jährigen geben wird, kündigte sich bereits am 8. Juni an. Da fand sich auf dem Instagram-Account der Musikerin ein Post mit der Bildunterschrift: „New Chapter Incoming“, zu Deutsch: „Es kommt ein neues Kapitel.“

Ihre aktuelle Single, „What I Want“, erschien ebenfalls im Juni.