Lena veröffentlicht neue Single „What I Want“

„Wir leben in wilden Zeiten, die manchmal ziemlich überfordernd sein können, weil so viele verschiedene Eindrücke gleichzeitig auf uns einprasseln“, so Lena über den Hintergrund zu „What I Want“. „Irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem man sich fragt, was man möchte und was nicht. Für mich eine große und beängstigende Frage, die oft mit weitreichenden Konsequenzen, Veränderung und einer Ungewissheit verbunden ist. Ich möchte meinen Fans mit diesem Song Mut machen, keine Angst vor Veränderungen zu haben, sondern sie als neue Chance zu sehen.“

Lena bekam Anfang 2021 mit ihrem Ehemann Mark Forster ihr erstes Kind. „Meine aktuelle Single bedeutet für mich den Anfang eines neuen Kapitels. Einerseits habe ich riesigen Respekt vor dem, was vor mir liegt. Andererseits freue ich mich sehr, wieder zurück zu sein und bin unendlich dankbar dafür, das machen zu dürfen, was ich mache“, sagte sie weiter.