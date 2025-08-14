Megadeth lösen sich auf – letztes Album und Abschiedstour angekündigt

Die Karriere von Megadeth geht zu Ende – das verkündete Bandchef Dave Mustaine jetzt in einer besonderen Botschaft an seine Fans. Wie er erklärt, wird das kommende Studioalbum (das im Jahr 2026 erscheinen soll) das letzte sein, 2026 folgt außerdem eine finale Welttournee.

Megadeth lösen sich auf: „Das Schwerste ist, mich von ihnen zu verabschieden“

In einem apokalyptisch anmutenden Video mit einer wichtigen Botschaft an die „Cyber Army“ ließ Mustaine erstmals auch Bandmaskottchen Vic Rattlehead zu Wort kommen – dieser verkündet die Botschaft. „Stay loud, stay tuned and meet me on the frontlines“, so das animierte Skelett.

Dave Mustaine selbst gab aber auch ein Statement ab. „Viele Musiker kommen ans Ende ihrer Karriere, ob gewollt oder ungewollt. Die meisten können nicht auf dem Höhepunkt und zu ihren eigenen Bedingungen aufhören – und genau da stehe ich jetzt“, erklärt er. „Ich habe die Welt bereist, Millionen von Fans gewonnen – das Schwerste ist, mich von ihnen zu verabschieden.“

Dave Mustaine: „Feiert mit mir, seid nicht traurig“

„Wir können es kaum erwarten, dass ihr dieses Album hört und uns noch einmal live erlebt. Wenn es je den perfekten Moment gab, ein neues Album zu veröffentlichen, dann jetzt. Und wenn es je den perfekten Moment gab, um die Welt zu betouren, dann jetzt“, so Mustaine weiter. „Es ist auch der perfekte Zeitpunkt, um euch mitzuteilen, dass es unser letztes Studioalbum sein wird. Wir haben über die Jahre viele Freundschaften geschlossen, und ich hoffe, euch alle auf unserer globalen Abschiedstour zu sehen. Seid nicht wütend, seid nicht traurig – freut euch für uns und feiert mit mir in den nächsten Jahren.“

Zum Abschluss zieht er ein stolzes Fazit: „Wir haben gemeinsam etwas geschaffen, das es so wohl nie wieder geben wird. Wir haben einen Musikstil erfunden, eine Revolution ausgelöst, die Gitarrenwelt verändert – und damit auch die Welt. Die Bands, in denen ich gespielt habe, haben Spuren hinterlassen. Ich liebe euch alle dafür. Danke für alles.“

Gründung 1983

Megadeth wurden 1983 gegründet, nachdem Mustaine von Metallica gefeuert worden war worden war – zu deren legendärem Debüt Kill ’Em All er vier der zehn Songs beigesteuert hatte. Zwei Jahre später erschien das Megadeth-Debüt „Killing Is My Business… and Business Is Good!“ (1985), gefolgt von „Peace Sells… but Who’s Buying?“ (1986).