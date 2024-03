Francis Ford Coppola zeigt Casting-Aufnahmen von „Die Outsider“

Francis Ford Coppola hat die Audition-Tapes von „Die Outsider“ (1983) veröffentlicht. 40 Jahre nach Erscheinen des Films können Fans nun die ersten Schritte von Patrick Swayze, Tom Cruise und Co. in ihren Rollen sehen.

Cast tauschte die Rollen

Der Regisseur teilte die Aufnahmen bei Instagram. Dabei berichtete er auch von dem ungewöhnlichen Casting-Prozess der Verfilmung des gleichnamigen Romans von S. E. Hinton (1963). „Wir haben alle Schauspieler in eine Soundstage zusammengetrommelt und haben dann die Rollen durchgetauscht“, so Coppola. Eben das ist in den Videos zu sehen, die er hochlud: Darin sprechen einige Cast-Mitglieder Zeilen, die von anderen Figuren stammen, als sie letztlich spielten. Besonders prägnant an Coppolas Clips ist eine Reihe verschiedener Darbietungen des Satzes „Hop the 3:15 freight to Windrixville“.

Francis Ford Coppola erinnert sich gern an das Casting

„Es war interessant, weil sie alle ihrer Konkurrenz zugesehen haben. Es hätte eine schwierige Sache werden können, aber es ist eine positive Erfahrung geworden“, schrieb Coppola weiter. „Es sind ein natürlicher Respekt und eine Kollegenschaft entstanden. Das Ergebnis funktionierte gut und hat mich an meine Tage als Betreuer im Sommercamp erinnert.“

Den Post kommentierten einige der „Outsider“-Darsteller. „Fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen“, heißt es von Rob Lowe, der später Sodapop Curtis spielte. Ralph Macchio, der als Johnny Cade gecastet wurde, schrieb: „Diese Audition und dieser Film prägen mich noch heute.“

So sah am Ende der Trailer von „Die Outsider“ mit fest besetzten Rollen aus

„Die Outsider“ erzählt die Geschichte von rivalisierenden Jugendgruppen im ländlichen Oklahoma. Dabei stehen die einfachen Greasers den aus gutem Hause stammenden Socs gegenüber. Die Buchverfilmung ist dafür bekannt, die Karrieren späterer großer Hollywood-Stars angekurbelt zu haben. Neben Patrick Swayze, Tom Cruise, Rob Lowe und Ralph Macchio waren in dem Film auch Matt Dillon und Emilio Estevez zu sehen. In weiteren Rollen spielten C. Thomas Howell, Ralph Macchio und Diane Lane. Im Gegensatz dazu war Regisseur Francis Ford Coppola alles andere als ein Neuling im Filmgeschäft. „Apocalypse Now“ (1979) sowie die ersten beiden Teile von „Der Pate“ (1972 und 1974) lagen zum Dreh bereits hinter ihm.