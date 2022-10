Melanie C „überlebte“ nur knapp eine Weetabix-Attacke

Foto: Getty Images, Brian Rasic. All rights reserved.

Melanie C live 1999

Melanie C hat sich nostalgisch gezeigt über einen Auftritt beim V Festival 1999. Damals war die Sängerin der Spice Girls gerade mit ihrem Solo-Programm zu hören.

Im Gespräch mit Jools Holland und Jim Moir (Vic Reeves) für den Podcast „Jools and Jim’s Joyride“ erzählte sie von einem ziemlich aufreibenden Auftritt.

„Einer meiner ersten Gigs als Solomusikerin war beim V 99, und ich hatte dieses Album („Northern Star“, Anm. d. Red.) gemacht, es war meine erste Solo-Platte, und ich konnte es kaum erwarten, mit meiner Band dort rauszukommen.“

Die Vorfreude verflog allerdings recht schnell, als die Sängerin bemerken musste, dass sie nicht unbedingt willkommen war.

Verloren zwischen Faithless und Manic Street Preachers

„Ich glaube, ich war ein wenig naiv damals“, so die inzwischen 48-Jährige. „Ich denke, das V Festival wurde im Laufe der Jahre sehr viel popfreundlicher, aber damals war das anders, glaube ich. Ich kam nach Faithless auf die Bühne. Manic Street Preachers waren Headliner, also war es eine ziemlich ungewöhnliche Zusammenstellung, und ich war wirklich seltsam darin positioniert.“

Im Laufe ihres Auftritts wurde Mel C dann mit sehr unterschiedlichen Gegenständen beworfen, die aus dem Publikum kamen, wie die Musikerin nun erzählte.

Melanie C: „Da kamen Flaschen auf mich zugeworfen mit irgendwelchen Flüssigkeiten drin, und wenn ich mich nicht falsch erinnere, flogen sogar Weetabix auf die Bühne. Ich weiss nicht einmal, wie man sie so weit werfen kann, weil sie ziemlich leicht sind, aber das hat sich definitiv in mein Gedächtnis eingegraben.“

Mel C, die zuletzt im Oktober 2020 ihr neustes Soloalbum „Melanie C“ veröffentlichte, bekräftigte zuletzt, dass sie viel Lust auf eine Reunion hätte – und zwar in vollständiger Formation.