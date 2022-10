„Mercy“: John Cale kündigt erstes Album seit zehn Jahren an und veröffentlicht neue Single

Der Mitgründer von The Velvet Underground, John Cale, kündigt zum 20. Januar 2023 sein neues Album „Mercy“ an. Außerdem veröffentlicht Cale im Zuge dessen die Single „Story of Blood“ (feat. Weyes Blood) inklusive Musikvideo.

Die neue Platte „Mercy“

Bestehen wird das Werk aus zwölf Tracks. Inhaltlich sollen sich diese laut Pressemitteilung zwischen „Dark-Night-of-the-Soul-Elektronik, verletzlichen Liebesliedern und hoffnungsvollen Überlegungen für die Zukunft“ bewegen. Dabei sollen Themen wie der Brexit, Covid, der Klimawandel und Menschenrechte verarbeitet werden. Eingespielt wurde „Mercy“ mit Mitgliedern von Animal Collective und Actress, sowie Sylvan Esso, Laurel Halo und Tei Shi.

Tracklist von „Mercy“

1. Mercy feat. Laurel Halo

2. Marilyn Monroe’s Leg (beauty elsewhere) feat. Actress

3. Noise Of You

4. Story of Blood feat. Weyes Blood

5. Time Stands Still feat. Sylvan Esso

6. Moonstruck (Nico’s Song)

7. Everlasting Days feat. Animal Collective

8. Night Crawling

9. Not The End Of The World

10. The Legal Status Of Ice feat. Fat White Family

11. I Know You’re Happy feat. Tei Shi

12. Out Your Window

Cales letzte Veröffentlichung „Night Crawling“

Mit „Night Crawling“ veröffentlichte der Musiker bereits im August 2022 eine Single, in der er sich thematisch mit Lektionen, die ihn das Leben bisher lehrten, beschäftigt. Noch dieses Jahr geht John Cale in Schottland und England auf Tournee.