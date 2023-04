Metallica veröffentlichen neues Album „72 Seasons“ – hier im Stream

Foto: Getty Images for P+ and MTV, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Metallica auf der Bühne nach ihrem Auftritt beim „Helping-Hands-Concert“ am 16. Dezember 2022 in Los Angeles.

Am heutigen Freitag (14. April) ist das neue Album von Metallica „72 Seasons“ erschienen. Die kalifornische Metalband veröffentlichte bereits im November 2022 die erste Single zur neuen Platte: „Lux Æterna“. Im Januar folgte „Screaming Suicide“, im März „If Darkness Had A Son“. Schließlich gaben die „Enter-Sandman“-Rocker am 30. März den Titletrack „72 Seasons“ heraus. Nun dürfen sich Fans über das komplette Werk mit seinen insgesamt 12 Songs und einer Spielzeit von 77 Minuten freuen.

Metallica starten am 27. April ihre „M72-World-Tour“ in der „Johan-Cruyff-Arena“ in Amsterdam. Am 26. und 28. Mai spielt die Gruppe um Frontmann James Hetfield Konzerte im Hamburger „Volksparkstadion“. Der 2023-Abschnitt der Tour endet am 12. November in Detroit, USA. Im darauffolgenden Jahr wird es einen zweiten Tour-Abschnitt geben, der am 24. Mai 2024 in München beginnt. Die „M72-World-Tour“ findet am 24. September 2024 in Mexico City ihr Ende.