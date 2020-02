Das wird Sie auch interessieren





Metallica haben ihren Headline-Slot bei den Festivals Sonic Temple (Mai 2020) sowie Louder than Life (September 2020) abgesagt. In einem offenen Brief entschuldigt James Hetfield sich bei den Fans dafür – er schreibt, dass an jenem Wochenende Therapieprogramme anstehen, die er nicht verlegen könne.

Nachdem er im September 2019 in die Rehab eincheckte und Metallica daraufhin ihre Tour verschoben, trat der Sänger im Januar erstmals wieder öffentlich bei einer Ausstellung im Rahmen eines Q+A auf, und vergangene Woche performte er bei einem Tribut-Konzert für Eddie Money einen Song.

„Meine Gesundheit geht vor“, so Hetfield in dem Statement. „Klingt wie ein No-Brainer, aber ich wollte das Metallica-Team / die Metallica-Familie nicht enttäuschen.“ Er schreibt auch, dass seine Therapie gut vorangehe – und dass alle anderen angekündigten Konzerte des Jahres stattfinden werden. Im April soll es regulär weitergehen.

Buchstäblich im Kleingedruckten weist James Hetfield auch noch darauf hin, wer Metallica bei beiden Festivals ersetzen wird – die Red Hot Chili Peppers samt John Frusciante. Es wäre der erste öffentliche Gig der Band seit der Reunion.

Statement von James Hetfield:

Dear Metallica Family,

It pains me to write this, but I have to let all of you know that I cannot make it to Sonic Temple in Columbus and Louder Than Life in Louisville this year. As part of my continuing effort to get and stay healthy, I have critical recovery events on those weekends that cannot be moved. I apologize to all of our fans who have bought tickets for these festivals. We are working with the festival promoters to provide for refunds or exchanges. My intent with this statement is saying “I apologize” to each one of you. The reality is that I have not prioritized my health in the past year of touring and I now know that my mental health comes first. That might sound like a no-brainer for most of you but I didn’t want to let the Metallica team/family down and, I alone, completely compromised myself.