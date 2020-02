Video: Live-Comeback von Metallicas James Hetfield

Etliche Musiker begleiteten den 94-jährigen Ray Burton, Vater von Metallica-Legende Cliff Burton, auf dessen letzten Metern.

Nach dem Tode Ray Burtons, Vater des 1986 bei einem Tourbus-Unfall ums Leben gekommenen Metallica-Bassisten Cliff Burton, wird wieder einmal klar, wie wichtig der im Alter von 94 Jahren Verstorbene für Musiker, die Weggefährten seines Sohns waren, gewesen ist. Ray Burtons Stieftochter Casey veröffentlichte ein zwölfminütiges Tribut-Video, in dem nicht nur die Todesursache Rays publik wird – Lungenentzündung –, sondern in dem auch anderen Künstlern gedankt wird, die in den letzten Tagen an dessen Bett wachten. „A Tribute To Ray Burton“: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=JvkLXijqSVI&feature=emb_logo Demnach sei Metallica-Bassist Robert Trujillo, der Nach-Nachfolger Cliffs in der Band, in der letzten Woche im Krankenhaus dem…