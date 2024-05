Nachdem Metallica am 24.5. bereits ein fulminantes erstes Konzert im Münchner Olympiastadion gaben, legten die kalifornischen Metal-Heroen am 26.5. mit einer zweiten Show noch ordentlich eins drauf.

Sänger/Gitarrist James Hetfield, Schlagzeuger Lars Ulrich, Leadgitarrist Kirk Hammett und Bassist Trujillo hatten für den zweiten Abend so einiges im Ärmel. So kamen Metallica-Fans in den Genuss zweier Tour-Debüts („Hit The Lights“ sowie das Budgie-Cover „Breadfan“), einer Live-Premiere („Inamorata“ vom neuen Album „72 Seasons“ sowie einer Setlist, die es definitiv in sich hatte. Nachdem die Band den Abend mit „Creeping Death“ eröffnet hatte, folgten Songs wie „Harvester of Sorrow“ und „Ride The Lightning“. Natürlich blieben die Musiker ihren Fans auch „Enter Sandman“ nicht schuldig – der Megahit fehlte schließlich am 24.5.. Dass er beim Folgekonzert kommen würde, war zu erwarten. Weitere Highlights waren „Welcome Home (Sanitarium)“, „One“ und „The Call Of Ktulu“.

Viele Stücke von „Ride The Lightning“

Am prominentesten war an diesem Abend das Album „Ride The Lightning“ vertreten, von dem fünf Stücke gespielt wurden. Das neue Album „72 Seasons“ wurde mit drei Songs bedacht, jeweils zwei Stücke gab es von „…And Justice For All“, „Kill ‚Em All“ und „Metallica“. Jeweils einen Song gab es von „Hardwired… to Self‐Destruct“ sowie „Master of Puppets“. Dass die Setlist eine ganz andere wie beim ersten Konzert sein würde, war bekannt. Geschuldet ist das dem Konzept der „No Repeat Weekends“ – und genau das lieferten Metallica.

Wie der Olympiapark München auf X (ehemals Twitter) schrieb, besuchten ingesamt über 155.000 Fans die zwei Konzerte.

In den sozialen Medien gibt es bereits die ersten Fotos und Videos des Abends zu sehen:

Ein Fan-Video zeigt das Live-Debüt von „Inamorata“:

Die Setlist

Creeping Death

Harvester of Sorrow

Hit the Lights (tour debut)

Ride the Lightning

72 Seasons

If Darkness Had a Son (followed by Kirk & Rob doodle)

Welcome Home (Sanitarium)

Inamorata (live debut)

The Call of Ktulu

No Leaf Clover

Wherever I May Roam

Moth Into Flame

Fight Fire With Fire

Breadfan (Budgie cover) (tour debut)

One

Enter Sandman