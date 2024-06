Setlists zu erstellen, kann für Bands eine Wissenschaft für sich sein. So diskutieren Metallica beispielsweise seit Jahren damit, zwei bestimmte Songs in ihre Live-Shows einzubauen.

Wackelkandidaten stammen von „… And Justice For All“

Im Band-eigenen Podcast „The Metallica Report“ teilte Frontmann James Hetfield Einblicke in die Entstehung der Setlists. Das Thema kam über ein Fan-Q&A auf, das Podcast-Moderator Steffan Chirazi mit Sänger und Gitarrist Hetfield ein Q&A gemacht hatte. Ein Anhänger der Thrash-Metal-Giganten wollte spezifisch wissen, welche selten gespielten Songs Metallica am häufigsten fast in ihre Setlists packen – und dann wieder verwerfen. Hetfield nannte zwei Songs.

Eine seltene Live-Umsetzung von „The Frayed Ends Of Sanity“ vor zehn Jahren:

So treffe das Schicksal häufig „The Frayed Ends Of Sanity“ und „Dyers Eve“ vom vierten Album „…And Justice For All“ (1988). „Wir haben sie in der Vergangenheit gespielt und sie sind hier und da [in Setlists] aufgetaucht“, erinnerte sich James Hetfield. „Ich denke, es ist ein … Ich weiß nicht, ein gegenseitiger Talentcheck? Nach dem Motto: Könnt ihr diesen Song spielen?“ Hetfield nannte beide Songs schwer zu spielen – offenbar der Grund dafür, dass Metallica sie letztlich doch nicht mehr so oft bei Auftritten zum Besten geben.

Metallica: Jeder Song einmal live?

„Dyers Eve“ spielten Metallica zuletzt 2010, davor immerhin 35-mal in ihrer Karriere. Bei „The Frayed Ends Of Sanity“ sieht es ähnlich mau aus. Passagen des Songs können Fans zumindest als Teil eines Medleys manchmal noch hören. Auch dieses wurde allerdings zuletzt 2015 gespielt.

Und so klang „Dyers Eve“ vor zwanzig Jahren:

Immerhin sagte James Hetfield, dass die Band keinen Song habe, den die Musiker partout niemals live spielen wollen. „Ich würde gerne jeden Song mal außerhalb des Studios gespielt haben“, so der Metallica-Frontmann. „Ich hoffe, es gibt eine Zeit und einen Ort für jeden Song, bevor wir fertig sind.“ Fans können sich also freuen – müssen sich aber noch gedulden: Die aktuelle Tournee zum Album „72 Seasons“ (2023) läuft zwar aktuell, der einzige Deutschland-Termin in diesem Jahr fand allerdings bereits statt.