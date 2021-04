Metallica: Kirk Hammett versteigert Gitarre aus „One“

Der Schauspieler glaubt, dass die umstrittene Schlafzimmer-Szene aus dem Film einen Einfluss auf die US-Wahl hatte.

Sacha Baron Cohan verriet in einem neuen Interview, dass Joe Bidens Wahlkampf-Team sehr glücklich mit der Kontroverse um das Filmmaterial von Rudy Giuliani im Film „Borat 2“ war. Auch glaubt er, dass die umstrittene Schlafzimmer-Szene aus dem Film einen Einfluss auf die US-Wahl hatte. In dieser sah man Donald Trumps Anwalt in einer vermeintlich intimen Situation, mit der Hand in seiner Hose. „The Guardian“ erzählte Cohan: „Plötzlich musste er versuchen zu erklären, dass er nicht mit sich selbst spielt. Es war so eine enge Wahl, dass alles in diesen letzten Wochen war entscheidend.“ Giulianis Auftritt in „Borat 2“ Im Oktober…