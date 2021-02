Der Sänger von Rammstein ist in einem Film eines Pflanzenfleischherstellers zu sehen, der mit dem Beitrag auf die Veganuary-Bewegung aufmerksam machen will.

Ist Rammstein-Frontmann Till Lindemann ein Vegetarier oder gar Veganer? Das wäre uns neu, vielmehr deutete der Sänger in der Vergangenheit bereits mehrfach an, dass er ein absoluter Fleischliebhaber ist (und manche Videos seiner Band dürften als Beweis herhalten). Doch so sehr der Fleischkonsum ihm auch behagt - anscheinend hat Lindemann für sich verstanden, dass die Massentierhaltung ein Problem ist, das nicht nur den Klimawandel entscheidend anfacht. Guter Geschmack kann ein gutes Argument sein Wie ein kleiner Film des Pflanzenfleischherstellers LikeMeat zeigt, in dem der Musiker prominent zu sehen ist, lässt sich auch ein Hardrocker von gutem Geschmack überzeugen. Zu sehen…