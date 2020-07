Ein kleiner Tipp: Der Song stammt von dem 1986er-Album „Master of Puppets“.

Einen Monat lang haben Metallica-Follower in den sozialen Netzwerken darüber abgestimmt, welches der beste Metallica-Song aller Zeiten ist. Nun steht das Ergebnis fest. „Das Volk hat gesprochen und ein einzelner Song steht allein über dem Rest“, verkündeten Metallica auf Instagram. And the winner is… Insgesamt acht Songs standen in dem Duell zur Auswahl, doch letztendlich gab es einen Favoriten der klar gewonnen hat: „Master of Puppets“! Der Titel-Track des gleichnamigen Albums setzte sich gegen „Dyers Eve“, „Atlas, Rise!“, „Ride The Lightning“, „Sad But True,“ „Fade To Black” und zuletzt in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen „One“ durch. „Kein Wunder, dass das Ding…