Metallica: Probleme beim Fanclub-Presale für die Tour 2026

Metallica: Zwei Songs, an denen James Hetfield fast verzweifelt wäre

Metallica kommen im Zuge ihrer verlängerten „M72 WORLD TOUR“ auch für drei Konzerte nach Deutschland. Der Presale für Fanclub-Mitglieder startete am 27. Mai. Wenige Stunden nach dem Vorverkaufsstart tauchten jedoch Beschwerden von einigen Fans auf – sie hätten zwar bezahlt, aber keine Tickets erhalten.

Geld weg und trotzdem keine Metallica-Tickets?

Wie „Giga“ berichtet, scheint es beim Vorverkauf der Tickets für die anstehenden Metallica-Shows technische Probleme zu geben. Auch auf X berichten mehrere Fans, dass sie die Karten anscheinend erfolgreich buchen konnten, diese dann aber im Nachhinein weder offiziell bestätigt wurden noch im Kundenkonto aufzufinden waren. Das Geld soll von PayPal und Co. trotzdem abgebucht worden sein.

Ticketmaster soll über die Komplikationen wohl schon Bescheid wissen und an einer Lösung arbeiten. Ob alle Fans ihre bereits bezahlten Tickets dann erhalten können, könnte noch unklar sein.

Der reguläre Vorverkauf startet erst am 30. Mai

Wer nicht Teil des Fanclubs ist, hat am 28. Mai um 10 Uhr nochmal die Möglichkeit, Tickets im Pre-Sale zu erwerben. Der reguläre Vorverkauf startet dann am 30. Mai.

Seit dem Tourstart im April 2023 in Amsterdam haben rund vier Millionen Fans Metallica live gesehen. Die Europa/UK-Etappe 2026 der „M72 WORLD TOUR“ setzt die „No Repeat Weekend“-Tradition mit zwei komplett unterschiedlichen Setlists und Support-Acts an aufeinanderfolgenden Konzertabenden fort.

Ein Teil der Einnahmen aus jedem Ticketverkauf fließt an lokale Wohltätigkeitsorganisationen über Metallicas Stiftung „All Within My Hands“. Diese wurde 2017 gegründet, um den Gemeinschaften etwas zurückzugeben, die Metallica über die Jahre unterstützt haben.

Metallica: „M72 WORLD TOUR“ – Konzerte in Deutschland und der Schweiz