Metallica live in Deutschland 2026: Tickets, Termine, Vorverkauf

Metallica verlängern ihre „M72 WORLD TOUR“ in ihr viertes Jahr. Die Band hat am Donnerstag (22. Mai 2025) 16 Konzerte in Europa und Großbritannien vermeldet, die im Mai, Juni und Juli 2026 stattfinden. Im Mai 2026 werden Metallica Stadionshows in Frankfurt, Zürich und Berlin spielen.

Exklusive Presales ab 28. Mai – regulärer VVK ab 30. Mai

Zweitägige Tickets für die neu angekündigten No Repeat Weekends sowie Tickets für einzelne Konzertabende sind ab dem 30. Mai um 10:00 Uhr erhältlich. Der Vorverkauf für Fanclub-Mitglieder beginnt am 27. Mai um 11:00 Uhr. Weitere Informationen, exklusive Erlebnisse, Reisepakete hier. Auf dem Reiseplan stehen Frankfurt, Zürich und Berlin.

No Repeat Weekends und 360°-Bühne als Markenzeichen

Seit dem Tourstart im April 2023 in Amsterdam haben rund vier Millionen Fans Metallica live gesehen. Die Europa/UK-Etappe 2026 der „M72 WORLD TOUR“ setzt die „No Repeat Weekend“-Tradition mit zwei komplett unterschiedlichen Setlists und Support-Acts an aufeinanderfolgenden Konzertabenden fort.

Ein Teil der Einnahmen aus jedem Ticketverkauf fließt an lokale Wohltätigkeitsorganisationen über Metallicas Stiftung „All Within My Hands“. Diese wurde 2017 gegründet, um den Gemeinschaften etwas zurückzugeben, die Metallica über die Jahre unterstützt haben.

METALLICA

M72 WORLD TOUR

Special Guests: Gojira, Knocked Loose (1)

Special Guests: Pantera, Avatar (2)

Fr. 22.05.2026 Frankfurt Deutsche Bank Park (1)

So. 24.05.2026 Frankfurt Deutsche Bank Park (2)

Mi. 27.05.2026 Zürich Stadion Letzigrund (1)

Sa. 30.05.2026 Berlin Olympiastadion (1)

DEUTSCHLAND

Telekom Prio Tickets:

Mi., 28.05.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 29.05.2025, 10:00 Uhr (24 Stunden Online-Presale)

www.ticketmaster.de/presale

SCHWEIZ

TWINT Prio Tickets:

Mi., 28.05.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.twintpriotickets.ch

Ticketmaster:

Do., 29.05.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.ch/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 30.05.2025, 10:00 Uhr