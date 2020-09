Metallica: „S&M2“ steigt auf Platz 1 der Deutschen Charts ein

Die Fans werden sie zwar live spielen sehen, aber wegen Corona nicht live vor Ort

Im Rahmen der Konzertreihe „Drive-In Nights“ werden Metallica am 29. August ihr erstes Live-Konzert in diesem Jahr spielen. Das gab die Band kürzlich auf ihrem Instagram-Account bekannt. Zuletzt spielten sie im September 2019 in San Francisco. Metallica haben angekündigt, dass sie ein komplettes Set spielen werden, welches dann auf hunderte Leinwände unter freiem Himmel in den USA und Kanada übertragen wird. Fans können dann mit ihrem Autos über zahlreiche Drive-In-Stellen auf ein Gelände gelangen und das Spektakel von dort aus mit dem nötigen Abstand betrachten. Die Show soll an einem unbekannten Ort im Norden Kaliforniens aufgezeichnet und übertragen werden. https://www.instagram.com/p/CDtNrhbDt66/…