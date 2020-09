Metallica: Erster Act mit vier Nummer-1-Hits in vier Jahrzehnten

Foto: AFP via Getty Images, GEORG HOCHMUTH. All rights reserved.

Da hat James Hetfield allen Grund zu jubeln: Metallica sind der erste Act, der in den Mainstream-Rock-Charts in vier verschiedenen Jahrzehnten einen Nummer-1-Erfolg hatte

Metallica sind der erste Act, der es geschafft hat, in den Mainstream-Rock-Charts Nummer-1-Hits in vier verschiedenen Dekaden zu landen.

Der Rekord wurde dank des Tracks „All Within My Hands“ mit dem San Francisco Symphony Orchestra erreicht, der in einer neuen Statistik an die Spitze der Charts kletterte.

Rekord seit der Gründung der Charts

In den Neunzigern, Zweitausendern, Zweitausendzehnern und Zweitausendzwanzigern einen Nummer-1-Erfolg in den Mainstream-Rock-Song-Charts zu landen, das hatte bislang noch niemand geschafft. Auch in den vorhergegangenen Jahrzehnten war es noch keinem Künstler oder Band gelungen, in vier Jahrzehnten einen Track an der Spitze dieser Rangliste zu platzieren. Damit stellen Metallica einen einmaligen Rekord seit der Gründung der Charts im Jahr 1981 auf.

Der Weg zum Rekord begann 1996, als sich „Until It Sleeps“ ganze acht Wochen lang auf Platz 1 hielt, bevor zuletzt 2017 mit „Atlas, Rise“ das Ziel immer näher rückte. Insgesamt zehn Nummer-1-Hits können Metallica bisher in den Mainstream-Rock-Songs verbuchen. Das gelang bisher nur sechs anderen Acts: Disturbed und Tom Petty (solo und mit den Heartbreakers). Shinedown (16 Mal Nummer 1), Three Days Grace (15 Mal Nummer 1), Van Halen (13 Mal Nummer 1) und Godsmack (11 Mal Nummer 1) sind die einzigen weiteren Acts mit mehr als zehn Nummer-eins-Hits.