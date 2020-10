Metallicas erster Bassist kürt ihren widerwärtigsten Song

Metallica konnten schon viele für sich verbuchen, nun ein weiterer: Sie sind der erste Act, dem in den Mainstream-Rock-Song-Charts in vier verschiedenen Jahrzehnten ein Nummer-1-Erfolg gelang.

Metallica sind der erste Act, der es geschafft hat, in den Mainstream-Rock-Charts Nummer-1-Hits in vier verschiedenen Dekaden zu landen. Der Rekord wurde dank des Tracks „All Within My Hands“ mit dem San Francisco Symphony Orchestra erreicht, der in einer neuen Statistik an die Spitze der Charts kletterte. Rekord seit der Gründung der Charts In den Neunzigern, Zweitausendern, Zweitausendzehnern und Zweitausendzwanzigern einen Nummer-1-Erfolg in den Mainstream-Rock-Song-Charts zu landen, das hatte bislang noch niemand geschafft. Auch in den vorhergegangenen Jahrzehnten war es noch keinem Künstler oder Band gelungen, in vier Jahrzehnten einen Track an der Spitze dieser Rangliste zu platzieren. Damit stellen…