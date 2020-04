Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, wurden in den USA und Kanada viele Film- und Serienproduktionen gestoppt. Davon ist auch „Stranger Things“ von Netflix betroffen.

Die Produktion der vierten Staffel der Netflix-Hitserie „Stranger Things“ ist unterbrochen. Dahinter steht eine allgemeine Vorsichtsmaßnahme des US-Streamingriesen, der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken: Wie „Deadline“ berichtet, verkündete Netflix am Freitag einen Stopp der Produktion von sämtlichen Drehbuch-basierten Netflix-Produktionen in den USA und Kanada. Vom 16. März an soll die Produktion für zwei Wochen niedergelegt werden; die Entscheidung hierzu kam wenige Stunden nachdem US-Präsident Donald Trump, ebenfalls am Freitag, den nationalen Notstand ausgerufen hat. Netflix wird innerhalb dieser Zeit von zwei Wochen die Lage sowie die Verbreitung des Virus genau beobachten. Weitere Vorsichtsmaßnahmen Die Vorsichtsmaßnahme betrifft auch einige weitere Film- und…