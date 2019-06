Metronomy: Neues Album im Herbst + neuer Song „Salted Caramel Ice Cream“

Nach „Deutschland“ liefert die Band mit ihrem neuen Video und dem Song in der Tat eine Hommage an die Elektronik-Pioniere und machen einmal wieder deutlich: Es gibt keine Alternative zur Superlative.

Nach dem polarisierenden Video zu „Deutschland“ veröffentlichen Rammstein jetzt die zweite Single inklusive Video aus ihrem neuen Album. „Radio“ ist eine Hommage an Kraftwerk und die Vergangenheit. Der Song verneigt sich vor „Radioaktivität“, dem Track der Elektronik-Pioniere aus dem Jahr 1975. Mit dem Satz „Lass dich in den Äther saugen!“ kündigten Till Lindemann & Co. die neue Single und das Video am Mittwoch (24. April) offiziell an. Gestern waren rund Tausend Menschen zur Premiere von „Radio“ auf eine Berliner Straßenkreuzung gekommen, um das Spektakel zu bestaunen, das auf einer Hauswand in Berlin-Mitte projiziert und durch den rbb-Sender radioeins gestreamt wurde.…