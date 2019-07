Metallica lassen in Berlin „Engel“ von Rammstein erscheinen

Am Samstag (06. Juli) spielten Metallica im Olympiastadion in Berlin. Auf einen Blick: die schönsten Fotos, Videos und die Setlist.

Metallica spielten im Rahmen ihrer„WorldWired“-Stadiontour am 6. Juli in Berlin. Dabei hatte die Band beim Konzert im Olympiastadion auch Songs aus ihrem aktuellen Album „Hardwired ... to Self-Destruct“ sowie eine Auswahl ihrer größten Hits wie „Master of Puppets“, „Enter Sandman“ und „Nothing Else Matters“ im Angebot. Bei uns gibt es die schönsten Bilder, Videos und die Setlist des Gigs. Es regnete und regnete - aber die Fans sangen und tanzten trotzdem fröhlich! Metallica live in Berlin 2019: Bilder Metallica live in Berlin 2019: Setlist Metallica live in Berlin: Videos https://www.youtube.com/watch?v=CpQIdS2Ay3g Nothing Else Matters https://www.youtube.com/watch?v=Yt_aLY4dYjM Engel (Rammstein-Cover) https://www.youtube.com/watch?v=JnUf0bvSNrQ One https://www.youtube.com/watch?v=0DPNFSjb6Xg Hardwired……