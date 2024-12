Michael Fassbender: Abba sei „ein guter Soundtrack zum Sterben“

Eigentlich hielt Michael Fassbender nie viel von Abba. Bis er dann eine stürmische Bootstour erlebte, die seinen Musikgeschmack stark beeinflusste.

Ibiza veränderte Fassbenders Verbindung zu Abba

„Ich habe das Konzept von Abba nie wirklich verstanden“, gestand der Schauspieler am 17. Dezember in der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon. Doch wie der Verlauf des Gesprächs zeigte, hat ein Ausflug rund um Ibiza für ein tieferes Verständnis gesorgt.

Der 47-Jährige erklärte: „Und dann waren wir auf Ibiza. Wir waren auf Formentera, und wir nahmen ein Boot von Formentera nach Ibiza, und es war sozusagen – wir hatten ein spätes Mittagessen und fuhren nachts zurück. Und es wurde richtig stürmisch, richtig schlimm.“ Der deutsch-irische Mime erzählte, dass sie ihr kleines Beiboot zum Hauptboot zurückbringen mussten, um wieder zurück nach Ibiza fahren zu können. Doch auf dem Weg dorthin braute sich ein Sturm zusammen und die Gruppe habe es ganz knapp noch zurückgeschafft.

„Dancing Queen“ lief während des Beinahe-Unglücks

Fassbender weiter: „Aber das Ding ist irgendwie gesunken, und wir haben darüber gelacht. Jedenfalls sind wir mit dem Boot losgefahren, und der Sturm kam auf, und es flogen Teller und so weiter. Wir mussten sozusagen alles abriegeln. Aber wir hatten Abba in den Ohren.“ Das sei für den „Shame“-Darsteller der alles verändernde Moment gewesen: „Ich hielt mich am Boot fest, und Abba spielte, und endlich verstand ich Abba.“

Daraufhin ahmte er nach, wie er sich am Boot festhalten musste und begann, die Lyrics von „Dancing Queen“ zu singen. Der Moderator Fallon ließ sich das nicht entgehen und stieg gleich mit ein. Was Fassbender aus diesem Erlebnis mitnehmen konnte? „Wenn wir heute Nacht sterben müssen, ist das ein guter Soundtrack zum Sterben.“

Fassbender bald auf der großen Leinwand zu sehen

Eines der aktuellsten Projekte stellt derzeit seine Rolle des Arlos in der Musical-Verfilmung „Kneecap“ dar. Der Streifen handelt von der Entstehungsgeschichte des gleichnamigen Rap-Trios. Während der Film bereits im August 2024 in den irischen Kinos lief, wird er erst ab dem 30. Januar 2025 auf den deutschen Leinwänden zu sehen sein.