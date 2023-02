„Zurück in die Zukunft“: Diese Schauspieler*innen haben sich zur Reunion getroffen

Vor mehr als 37 Jahren standen Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson und Tom Wilson gemeinsam für den ersten Teil von Robert Zemeckis‚ Zeitreisen-Spektakel „Zurück in die Zukunft“ vor der Kamera. Dass sich die früheren Co-Stars nach wie vor blendend verstehen, beweist nun ein neuer Instagram-Post von Lea Thompson: Die 61-Jährige teilte ein paar Fotos und Videos auf Social Media von der Fan Expo Portland, wo sich die vier Schauspieler:innen zu einer kleinen Reunion trafen.

„So viele lustige Fan-Momente!“

„Wow, ich hatte heute wirklich die beste Zeit mit meiner #bttf-Familie“, kommentierte Thompson unter den Post. „So viele lustige Fan-Momente!“ Zusätzlich zu den Bildern teilte die „Der richtige Dreh“-Darstellerin auch zwei kurze Videos, auf denen sie mit Christopher Lloyd und Tom Wilson herumalberte. „Ich bin ein Arschgesicht (orig. butthead, Anm. d. Red.), richtig?“, fragte sie Tom Wilson, der in der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie die Rolle des Antagonisten Biff spielte, in Anlehnung an die altbekannte Beleidigung seiner Figur. Als Reaktion darauf zitierte Wilson einen weiteren Running Gag aus den Filmen, indem er mit seiner Faust auf Thompsons Kopf klopfte und fragte: „Hallo, jemand zu Hause?“ Eigentlich hätte Biff das bei George McFly tun müssen – dessen Darsteller Crispin Glover das Franchise jedoch schon nach Teil eins verließ, im Streit.

Der Zeitreisen-Abenteuerfilm „Zurück in die Zukunft“ von Robert Zemeckis kam 1985 in die Kinos, gefolgt von „Zurück in die Zukunft Teil II“ im Jahr 1989 und „Zurück in die Zukunft Teil III“ im Jahr 1990. Michael J. Fox spielt darin Marty McFly, einen Teenager, der aus Versehen mit einer Zeitmaschine in die 50er Jahre zurück katapultiert wird und dort seinen Eltern begegnet, was zu einigen Komplikationen führt.