Michael-Jackson-Biopic: Cast der Jackson Five steht fest

Der kommende Film mit dem Titel „Michael“ über das Leben von Michael Jackson ist offiziell in Produktion und soll am 18. April 2025 erscheinen. Nun wurden acht Schauspieler für die Rollen der Brüder des „King of Pop“ – Jermaine, Marlon, Tito und Jackie – gecastet, um die Gruppe der Jackson Five zu repräsentieren, während sie im Film altern.

Die Schauspieler der Jackson Five

In den ersten Jahren der Gruppe wird Jermaine von Jayden Harville, Marlon von Jaylen Lyndon Hunter, Tito von Judah Edwards und Jackie von Nathaniel Logan McIntyre gespielt. In den späteren Jahren werden Jermaine von Jamal R. Henderson, Marlon von Tre Horton, Tito von Rhyan Hill und Jackie von Joseph David-Jones verkörpert.

„Die wahrhaft epische Natur dieses Films erforderte insgesamt zehn Schauspieler mit dem Talent, die Jackson 5 über die Jahre hinweg darzustellen“, sagte der Produzent des Films, Graham King, in einer Presseerklärung. „Ich bin begeistert, diese außergewöhnliche Gruppe von Schauspielern und Darstellern in diesem Film dem weltweiten Publikum vorzustellen.“

Jacksons Neffe spielt den „King of Pop“

Jaafar Jackson wird in dem Film seinen verstorbenen Onkel darstellen, neben Nia Long, die Katherine Jackson spielen wird, und dem Oscar-Nominierten Colman Domingo, der die Rolle des umstrittenen Jackson-Familienpatriarchen Joe Jackson übernimmt. Der neunjährige Schauspieler Juliano Krue Valdi wird Jackson während seiner prägenden Jahre bei den Jackson 5 darstellen.

Die Regie für das Biopic führt Antoine Fuqua, der unter anderem „Emancipation“, „Olympus Has Fallen“ oder „The Equalizer“ inszenierte.