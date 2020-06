Paris Jackson teilt unveröffentlichte Bilder von Papa Michael Jackson

Foto: FilmMagic, Paul Archuleta. All rights reserved.

Prämiere für Paris Jackson! Die 22-Jährige ist dabei, ihr musikalisches Debüt zu geben. Und das will gefeiert werden: Nämlich mit unveröffentlichten Videos ihres Vaters Michael Jackson.

In dem Trailer zu der neuen Reality-Serie „Unfiltered: Paris Jackson And Gabriel Glenn“ von Paris und ihrem Freund Gabriel Glenn sind bisher ungesehene Aufnahmen des verstorbenen „King of Pop“ aufgetaucht.

Neue Wege für Paris Jackson

Die Serie startet am Dienstag (30. Juni) auf Facebook. Der Trailer zeigt Jackson als Kind bei ihrem Vater zuhause, während sie erklärt: „Du siehst ein Kind in der Öffentlichkeit aufwachsen, und vergisst, dass ich auch ein Mensch bin. Ich war dagegen, die Außenwelt hereinzulassen, da ich keine Wahl hatte. Ich war damals nicht bereit. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt bereit bin.“

Doch der Trailer ist nicht die einzige Neuigkeit aus dem Hause Jackson: Unter dem Namen The Sunflowers hat sie gemeinsam mit ihrem Freund Gabriel Glenn neue Musik veröffentlicht. „Als ich Gabe kennengelernt habe, war ich sofort in guter Stimmung und habe begonnen, Musik zu machen“, erzählte sie über das Duo.

„Ich habe das Gefühl, dass wir auf dem gleichen Level sind, was Kaputtsein angeht. Gabe versteht den Schmerz, den ich im Leben durchgemacht habe und hat mir geholfen zu erkennen, dass dies das ist, wozu ich geboren wurde.“

Es scheint, als hätte die junge Jackson den Tod ihres Vaters mittlerweile verarbeitet und ist nun bereit, ihren eigenen Weg zu gehen.