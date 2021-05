Michael Stipe über die frühen Einflüsse von R.E.M.

Michael Stipe deutet in einem Interview mit der US-Ausgabe des ROLLING STONE an, dass die frühen musikalischen Einflüsse von R.E.M. von den B-52’s bis zu Patti Smith reichten.

Beide wurden dann auch zum Teil des Werks der Band: Kate Pierson von den B-52’s ist gleich auf mehreren Songs von „Out Of Time“ (1991) zu hören, ohne Patti Smith wäre „E-Bow The Letter“ von „New Adventures In Hi-Fi“ (1996) kaum denkbar. Zudem ist die Sängerin auch auf dem letzten vollständigen Song der letzten R.E.M.-Platte, „Collapse Into Now“ (2011), zu hören: „Blue“.

Stipe: „Die Musik, die die Art von Cartoon-Musik inspirierte, mit der ich als Kind in den 60er Jahren aufgewachsen bin, war die gleiche Musik, die die Ramones und Patti Smith beeinflussten.“