Mick Jagger übernimmt tragende Rolle in Kunstraub-Film

Ein fairer und lang überfälliger Zug von Mick Jagger und Keith Richards.

Im Rahmen der Ivor Novello Awards, bei denen der Musiker jetzt einen Preis für sein Lebenswerk erhielt, erklärte Ashcroft: „Im vergangenen Monat haben Mick Jagger und Keith Richards mir all ihre Veröffentlichungsrechte für ‚Bitter Sweet Symphony‘ übertragen, was eine wirklich freundliche und großzügige Geste war.“ In den letzten 22 Jahren flossen die Tantiemen für „Bitter Sweet Symphony“ an The Rolling Stones, obwohl die Band nur indirekt an der Entstehung des Hits beteiligt war. Kurz nach der Veröffentlichung war es zu einem Rechtsstreit gekommen, weil Ashcroft ein Sample verwendete: Eine instrumentale Version des Stones-Songs „The Last Time“ durch das Andrew Oldham…