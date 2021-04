Mick Jagger verkauft „Easy Sleazy“-NFT für Wohltätigkeitsaktionen

Mick Jagger hat angekündigt, ein Kunstwerk rund um Dave Grohls und seinen neuen Track „Easy Sleazy“ als NFT (Non-Fungible Token) zu verkaufen, um Spenden für unabhängige Musiklokale und -orte zu sammeln, die sich in einer schwierigen Situation befinden.

Jagger hat sich hierfür mit dem 3D-Künstler Oliver Latta alias „Extraweg“ für den audiovisuellen NFT zusammengetan. Latta arbeitete mit dem Rolling-Stones-Sänger an dem 30-sekündigen Loop zusammen.

Das Stück wird über 24 Stunden hinweg versteigert, beginnend am 16. April um 13 Uhr ET durch das zu Gemini gehörende Unternehmen „Nifty Gateway“. Die Erlöse aus dem Verkauf kommen drei großen Wohltätigkeitsorganisationen zugute: „Music Venue Trust“, „Back-up“ und „National Independent Venue Association (NIVA)“ – und ein Teil der Gelder wird für den Umweltschutz verwendet. Keiner der beiden Musiker werde die Einnahmen aus dem Song monetarisieren.

Digiday schrieb kürzlich darüber: „Im Grunde handelt es sich um einen intelligenten Vertrag, der mit Hilfe eines Open-Source-Codes, den jeder auf Plattformen wie GitHub finden kann, zusammengestellt und zur Sicherung des digitalen Objekts verwendet wird. Sobald der Code geschrieben ist, wird er dann in einen Token geprägt oder dauerhaft veröffentlicht.“

Beliebte Formen dessen sind Tweets, JPEGs, Gifs und Videos. Digiday beschrieb, dass „wirklich jedes digitale Asset“ ein NFT werden könne.

NFT ist die Abkürzung für „Non-Fungible Token“, zu Deutsch: „Nicht austauschbarer Token“. Ein Token (Wertmarke) ist die digitalisierte Form eines Vermögenswertes. Der Token besitzt also einen gewissen Wert oder eine bestimmte Funktion. Gleichzeitig können aber auch echte Vermögenswerte wie Musikrechte „tokenisiert“ werden, indem die damit verbundenen Rechte und Pflichten auf den Token überschrieben werden.

There’s a 24hr charity auction on @niftygateway at 6pm BST today for a piece of Eazy Sleazy digital art, created by 3D artist @extraweg – proceeds from this will be going to a few charities picked by myself and Dave Grohl @foofighters – find out more at https://t.co/fmNxlrVjcD pic.twitter.com/CoZEukn5cb

— Mick Jagger (@MickJagger) April 15, 2021