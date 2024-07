Midge Ure, Singer-Songwriter, Sänger von Ultravox und Philanthrop, feiert mit seiner neuen Tour „Catalogue: The Hits“ seine größten Songs, die allein oder mit seinen Bands entstanden.

“So sehr ich es auch liebe, Zeit mit dem Schreiben und Aufnehmen von Songs zu verbringen, bleibt doch das live Spielen immer meine ‚erste Liebe‘, denn ich habe schon lange Musik gemacht, bevor man mich auch nur in die Nähe eines Aufnahmestudios ließ“, sagt der Musiker. „Auf der ‚Catalogue‘ Tour werde ich nicht nur eine große Auswahl von Hits aus meiner gesamten Karriere spielen, sondern auch einige der gefragtesten Lieblingssongs. Diese Momente aus meinem Leben mit der Musik wieder aufleben zu lassen und diese zu teilen ist etwas, auf dass ich mich wirklich freue.“

Midge Ure prägte maßgeblich die Entwicklung vom New Wave zum Synthie-Pop. Mit Stücken wie „Fade To Grey“ (mit Visage), „Vienna“ und „Dancing With Tears In My Eyes“ (beide Ultravox) beherrschte er die Charts.

Gemeinsam mit Bob Geldof und 36 anderen Musikern produzierte der Musiker 1984 den legendären „Band Aid“-Song „Do They Know It’s Christmas?“ und bereitete mit seinem Kollegen gemeinsam Live Aid im Jahr 1985 vor (wo er sowohl mit Ultravox als auch mit einer Allstar-Band auftrat). Fast nebenbei gelang ihm Ende der 80er und Anfang der 90er eine erfolgreiche Solo-Karriere mit Alben wie „The Gift“, “Answers To Nothing”, “Pure” und „Breathe“. Er schrieb Filmmusik und organisierte Benefizkonzerte mit Sir Paul McCartney, Elton John und Eric Clapton.

2009 taten sich Ultravox noch einmal zusammen, tourten mit Simple Minds und veröffentlichten 2012 eine neue Platte.

ROLLING STONE präsentiert nun Midge Ures Greatest-Hits-Tour. Im März 2025 spielt er insgesamt acht Konzerte in Deutschland.

Midge Ure live 2024